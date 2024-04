04 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Amazon One : paiement avec la paume de la main, une nouvelle révolution du paiement mobile ?

Si la carte bancaire reste le moyen de paiement préféré des Français, de nouvelles technologies émergent. Le paiement mobile, bien que pour l'instant moins populaire que le sans contact, s'apprête à vivre une nouvelle révolution avec Amazon One. Ce système biométrique développé par le géant du e-commerce permet de payer simplement en passant la paume de la main au-dessus d'un lecteur.

Lancé en 2020, Amazon One vise à simplifier le passage en caisse, notamment dans les magasins sans caisse Amazon Go. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là : l'entreprise souhaite étendre son système à d'autres points de vente, physiques et numériques.

Le géant du e-commerce a annoncé que son système de paiement sans contact par reconnaissance palmaire, "Amazon One", est désormais disponible dans tous les magasins Whole Foods aux États-Unis. Plus de 150 stades, aéroports et centres sportifs américains proposent également ce service. Selon Amazon, le service a été utilisé plus de 8 millions de fois depuis son lancement.

Fonctionnement d'Amazon One

Pour utiliser le service, les clients américains doivent d'abord télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play. Ensuite, ils devront prendre une photo de leur main. L'intelligence artificielle scrute ensuite les détails de votre paume pour en composer une image numérique unique, comparable à une empreinte digitale vectorielle. Lors de votre passage en caisse, le système de paiement du magasin reconnaît instantanément cette image et vous identifie.

D'après Amazon, l'intelligence artificielle utilisée pour identifier les clients via leurs empreintes palmaires est extrêmement précise. En effet, elle est capable de comparer les données capturées par les scanners en magasin avec les photos prises sur téléphone lors de l'inscription avec une précision de 99,999 %. Cette performance est possible grâce à une analyse approfondie des veines et de la structure sous la surface de la paume, contrairement à des systèmes basés sur des images simples.

Sécurité des données biométriques

Amazon souligne qu'il a mis en place des mesures de sécurité strictes pour protéger les données biométriques des utilisateurs d'Amazon One. Dès la capture, votre paume est cryptée et envoyée à un environnement AWS sécurisé dédié à Amazon One. Là, elle est transformée en une signature unique impossible à décrypter.

Pour l'instant, Amazon ne précise pas si les utilisateurs en dehors des États-Unis pourront profiter du paiement biométrique Amazon One.

En France, l'entreprise Ingenico s'active pour démocratiser ce mode de paiement. Il est donc possible que d'autres solutions, comme celle d'Ingenico, soient disponibles pour les utilisateurs français avant Amazon One.