14 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

Amazon Prime Day : les Français pourraient passer 12 millions d'heures sur les applications de shopping

Les Amazon "Prime Day" qui ont habituellement lieu en juillet, ont commencé le mardi 13 octobre. Cet événement de 48 heures représente la plus grande journée de shopping de l'année pour la marque.

App Annie, la plateforme d'analyses des données, prévoit que les achats des consommateurs devraient dépasser les records atteints au Black Friday de l'an passé. Aussi, App Annie prédit que les Français passeront 12 millions d'heures cette semaine sur les applications de shopping cette semaine (sur Android). Ce chiffre représente une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. En effet, en raison des mesures de distanciation liées à la crise de la Covid, App Annie note une forte adoption du shopping mobile en France. Aussi, les consommateurs cherchent à faire les meilleures affaires pendant l'un des derniers jours de solde de l'année.

Aux Etats-Unis le nombre d'heures passées à faire des achats sur mobile (sur Android) est estimé à 60 millions d'heures pour la semaine des Prime Day 2020. Une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Cela promet un nouveau record pour les achats sur mobile qui dépasse de 5% le dernier record atteint le 26 avril 2020. Pendant cette période de confinement les achats en ligne avaient en effet explosé aux Etats-Unis.

Lors de cet événement Amazon sera la première application de shopping utilisée par les consommateurs aux Etats-Unis. Néanmoins, d'autres entreprises tirent profit de l'événement et lancent des événements compétitifs. La Kohl's WoW Week (5-9 oct.) et les Overstock Customer Day (5-6 oct.) ont été lancées juste avant le Prime Day. Aussi, les événements " Big Save " et " Deal Days " de Walmart et " Best Buy " de Target auront lieu au cours de la même période et les enseignes comptent bien capitaliser sur le fait que les consommateurs seront dans une certaine dynamique d'achat. En raison du report du Prime Day au quatrième trimestre, nous nous attendons à ce que celui-ci vole la vedette au Black Friday et au Cyber Monday. Malgré l'affaiblissement de l'économie par la Covid et les mesures sanitaires strictes, les consommateurs adoptent de nouvelles habitudes et achètent via leurs mobiles. App Annie prévoit en effet la plus grosse session shopping jamais recensée au Q4 avec près d'un milliard d'heures passées sur des téléphones Android aux États-Unis. Cela représente une augmentation de 50 % par rapport à l'année précédente.

Alors que le Prime Day marque une importante journée de shopping mobile, on prévoit que la plus grande journée d'achats sur mobile au monde sera Le Singles Day - la Journée des célibataires le 11 novembre. Cette journée Alibaba's Singles Day devrait rapporter 45 milliards de dollars en 24 heures dans le monde et la plus grande part sera alimentée par le commerce mobile. Parmi les autres événements commerciaux à venir citons le 10.10 Shopping Festival et le Double 12 (12/12) qui font suite à la Journée des célibataires et qui visent à promouvoir les petites et moyennes entreprises.