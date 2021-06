21 juin 2021 à 07h25 par Philippe

Un an après le début de la pandémie, la demande de jeux mobiles ne cesse d'augmenter

La société de données et d'analyse mobile App Annie vient de publier son rapport Gaming Spotlight 2021 en partenariat avec IDC. Selon ce rapport, les dépenses consacrées aux jeux mobiles devraient accroître et dépasser de plus de 2,9 fois celles consacrées aux jeux sur ordinateur et de 3,1 fois celles consacrées aux consoles domestiques. Un an après le début de la pandémie, la demande de jeux mobiles ne cesse d'augmenter. Au 1er trimestre 2021, les consommateurs ont dépensé 1,7 milliard de dollars par semaine en jeux mobiles sur iOS et Google Play, soit 40% de plus qu'avant la pandémie.

Les Amériques et l'Europe ont connu la plus forte croissance en termes de parts de marché pour les dépenses de consommation mondiales : Les États-Unis et l'Allemagne ont mené la croissance en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, respectivement, du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021. L'APAC représente toujours environ la moitié des dépenses en jeux mobiles au premier trimestre 2021.

L'étude révèle que les éditeurs adoptent les fonctionnalités multiplateformes : Les jeux les plus populaires, dont Lineage M, Lords Mobile, Roblox et PUBG Mobile, ont tiré parti des expériences multiplateformes, ce qui s'est traduit par un engagement et une monétisation à long terme potentiel.

Autre constat, les fonctions cross-play règnent en maître : les jeux offrant la possibilité d'accéder à plusieurs plateformes gagnent en popularité. Genshin Impact est devenu un blockbuster mondial sur mobile, PC et console grâce à un déploiement multiplateforme bien exécuté.

Le rapport montre également que l'enthousiasme pour les jeux hyper-casual et de simulation a bondi : Les sous-genres qui ont connu la plus forte croissance de marché par téléchargement sont les suivants : Hyper Casual (+6,7pts), Kids (+1,0pts), Simulation (+0,6pts) et Racing (+0,3pts). Dernier point, le streaming de jeux a augmenté l'engagement et la monétisation : Des applications telles que Discord et Twitch ont connu une augmentation de l'engagement par utilisateur jusqu'en avril 2021, car la diffusion de jeux en streaming s'étant ancrées 1 an après le début de la pandémie.