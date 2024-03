28 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Analyse du marché des applications mobiles : des revenus décevants pour la plupart

RevenueCat, un acteur majeur dans la gestion d'abonnements pour applications mobiles, a publié une étude inquiétante. En se basant sur les données de plus de 29 000 applications et 18 000 développeurs, l'étude révèle que la plupart des applications génèrent des revenus mensuels ou annuels très faibles. Le chiffre est frappant : un an après leur lancement, le revenu mensuel moyen d'une application ne dépasse pas 50 dollars.

Ce rapport met en lumière une réalité sombre pour le marché des abonnements aux applications mobiles. La majorité des applications peine à générer des revenus significatifs, même après un an d'existence.

5% des applications les plus performantes génèrent 200 fois plus de revenus que les 25% les moins performantes après un an. Cela montre une forte disparité dans la réussite des applications mobiles.

Domination des applications de santé et de fitness, difficultés pour les applications de voyage et de productivité

Seulement 17,2% des applications atteignent 1 000 dollars de revenus mensuels. Franchissement de ce palier est crucial car 59% de ces applications atteignent ensuite 2 500 dollars et 60% atteignent 5 000 dollars. Cependant, seules 3,5% des applications atteignent 10 000 dollars de revenus mensuels.

Les applications de santé et de fitness dominent en termes de revenus, avec des résultats deux fois supérieurs aux autres catégories. En revanche, les applications de voyage et de productivité ont du mal à se démarquer, même les meilleures d'entre elles peinent à dépasser 1 000 dollars par mois après un an.

Augmentation du prix des abonnements et baisse de la fidélisation

Le prix moyen d'un abonnement mensuel aux applications a augmenté de 14%, passant de 7,05 dollars à 8,01 dollars. Les développeurs privilégient souvent les prix de 9,99 dollars par mois et 4,99 dollars par semaine, tandis que l'abonnement annuel est généralement proposé à 30 dollars.

Malgré cette augmentation tarifaire, la fidélisation des utilisateurs aux abonnements d'applications est en baisse, avec une diminution de 14% sur 12 mois.