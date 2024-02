09 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Analyse du marché des smartphones en 2023 : Apple et Samsung en tête, les marques chinoises en hausse

JohnsPhones, l'entreprise de recherche et d'analyse sur le marché des smartphones, a analysé des données de trafic mobile en temps réel afin de déterminer quelles marques de smartphones étaient les plus utilisées dans 65 marchés différents entre janvier et décembre 2023.

L'année 2023 a été marquée par la sortie de centaines de nouveaux smartphones, dont des modèles phares d'Apple et de Samsung. Si les analystes divergent sur l'état du marché mondial des smartphones (certains parlent d'une baisse continue des expéditions, d'autres d'une reprise lente mais régulière des ventes), ils s'accordent tous sur un point : les smartphones chinois gagnent du terrain, notamment en Afrique, en Asie et plus récemment en Russie..

Cependant, selon ce rapport, des marques comme Huawei, Xiaomi ou Oppo ne peuvent toujours pas rivaliser avec les principaux fabricants de smartphones comme Apple et Samsung. En 2023, les modèles Apple étaient les smartphones les plus prisés au monde. Environ 29% de tous les smartphones utilisés pour accéder à des pages Web provenaient de la société basée à Cupertino, tandis que 25,2% étaient des modèles Samsung.

Voici quelques résultats clés de l'analyse :

• Entre janvier et décembre 2023, la marque de smartphone la plus utilisée dans le monde était Apple, avec une part de marché estimée à environ 29 %.

• Samsung était la deuxième marque de smartphone la plus populaire au cours de l'année écoulée, avec une part de marché de 25,2 %, suivie de Xiaomi (11,5 %), Oppo (6,1 %), Vivo (5,2 %), Huawei (4 %), Realme (3,7 %) et Motorola (2,2 %).

• Les autres marques de smartphones utilisées par au moins 0,5 % des utilisateurs dans le monde étaient OnePlus (1,2 %), Tecno (1,2 %), Infinix (1,1 %), Google (0,9 %) et LG (0,5 %). Nokia, quant à elle, avait une part de marché de 0,4 %.

• Apple est restée la première marque de smartphone dans les principaux marchés, notamment les États-Unis, le Japon, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et la plupart de l'Europe occidentale.

• Samsung était la première marque de smartphone en Corée du Sud, son pays d'origine, mais aussi en Pologne, au Mexique, en Israël, au Brésil et en Argentine, entre autres.

• En Inde, le pays le plus peuplé du monde depuis avril dernier selon l'ONU, la marque de smartphone la plus populaire en 2023 était la marque chinoise Xiaomi.

• L'Espagne et la Grèce sont les seuls marchés européens où Xiaomi bat Apple et Samsung pour être la marque de smartphone la plus populaire.

"Malgré la montée en puissance des entreprises chinoises d'électronique et de smartphones, la plupart du monde préfère toujours les iPhones et les Galaxies, qui sont perçus comme étant plus sûrs, plus fiables et finalement, de bien meilleure qualité que la technologie chinoise. Les leaders du marché tels qu'Apple continuent de concevoir des puces de pointe, d'introduire des fonctionnalités innovantes et d'utiliser des matériaux de qualité dans la fabrication. Plus important encore, les marques chinoises peuvent être abordables, mais elles manquent de reconnaissance de la marque et de confiance, du moins sur les marchés occidentaux", explique David Lee, analyste du marché des smartphones chez JohnsPhones.

"Cela se poursuivra en 2024 (et au-delà) puisque les meilleurs modèles sortis cette année sont encore une fois des modèles d'Apple, de Samsung et de Google - iPhone 15 Pro et Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra et Google Pixel 8 Pro", souligne également David Lee.

Voici les marques de smartphones les plus populaires dans 65 pays à travers le monde :

- Apple (29,0 %)

- Samsung (25,2 %)

- Xiaomi (11,5 %)

- Oppo (6,1 %)

- Vivo (5,2 %)

- Huawei (4 %)

- Realme (3,7 %)