03 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Les anciens modèles de Blackberry vont cesser de fonctionner le 4 janvier

A compter du mardi 4 janvier 2022, les téléphones à clavier physique mythiques des années 2000 vont s'arrêter de fonctionner. La marque BlackBerry met un terme au support logiciel de ses modèles historiques. Toutefois, ceux fonctionnant sous Android ne sont pas concernés.

Selon le site officiel BlackBerry, la marque indique que de nombreux modèles sont en de "fin de vie" puisque qu'au fil du temps ces smartphones ne pourront plus passer d'appels, envoyer des SMS ou même et se connecter à internet.

À partir du 4 janvier, tous les appareils sous BlackBerry 7.1 OS, BlackBerry 10 Software et BlackBerry PlayBook OS 2.1 et toutes les versions antérieures perdront l'accès à de nombreux services. BlackBerry indiquent que ces modèles seront considérés comme obsolète après cette date. Parmi les modèles les plus emblématiques, on retrouve les BlackBerry Bold et Curve.

Concernant les modèles plus récents sous Android, les utilisateurs de ces smartphones n'ont aucun souci à se faire ; ces modèles ne sont pas concernés. Ces appareils continueront de fonctionner tout à fait normalement.

Après avoir connu une période de gloire avant l'explosion de l'iPhone qui a transformé toute cette industrie, le déclin de Blackberry se poursuit avec l'arrivée imminente de cette échéance symbolique. Une page de l'histoire de l'industrie de la téléphonie mobile se tourne. Blackberry, qui était devenu un acteur majeur du marché dans les années 90-2000 avec son propre système d'exploitation, va donc prendre fin.

Blackberry conseille aux propriétaires de l'un de ces appareils d'opter pour l'achat d'un nouveau smartphone, et les clients disposant d'une adresse mail hébergée chez BlackBerry doivent migrer vers une nouvelle adresse.