17 avril 2025

Android 12 : la fin du support expose 360 millions de smartphones à des risques majeurs

Depuis le 31 mars 2025, Google a officiellement cessé de fournir des mises à jour de sécurité pour Android 12 et sa déclinaison Android 12L. Une décision attendue mais lourde de conséquences, puisqu’elle laisse près de 360 millions d’appareils dans le monde sans protection contre les failles et menaces informatiques.

Fin du support : une décision discrète, mais aux effets massifs

Sans tambour ni trompette, Google a discrètement tiré un trait sur Android 12, version lancée en octobre 2021 et encore présente sur plus de 12 % des appareils Android à travers le monde. Une proportion qui peut paraître faible, mais qui représente en réalité plus d’un tiers de milliard de smartphones encore en circulation.

Le dernier patch de sécurité a été déployé en mars 2025. Depuis, plus aucune mise à jour n’est disponible pour les terminaux restés bloqués sur Android 12 ou 12L. Ces appareils deviennent ainsi de véritables passoires numériques, vulnérables aux cyberattaques, virus, ransomwares et autres malwares.

Des dizaines de modèles touchés, des millions d’utilisateurs concernés

De nombreux smartphones populaires sont concernés par cette décision. Parmi eux, on retrouve :

Samsung : Galaxy S10 (hors modèle Lite), Galaxy A02, Galaxy M11…

: Galaxy S10 (hors modèle Lite), Galaxy A02, Galaxy M11… Xiaomi : Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi K30, Xiaomi Mi 10…

: Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi K30, Xiaomi Mi 10… Google : Pixel 3, 3a, et modèles plus anciens…

: Pixel 3, 3a, et modèles plus anciens… OnePlus : OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro…

: OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro… ASUS : certaines déclinaisons des ROG Phone 5 et Zenfone 8…

: certaines déclinaisons des ROG Phone 5 et Zenfone 8… OPPO : Reno 3, 4, 10X, série A72…

: Reno 3, 4, 10X, série A72… Realme, Motorola, et d'autres marques secondaires sont également touchées.

Seuls les téléphones Huawei échappent à cette vague d’obsolescence. Et pour cause : à la suite du ban américain, ils ne bénéficiaient déjà plus de l’écosystème Google ni des mises à jour Android officielles.

Quels sont les risques de continuer à utiliser un appareil obsolète ?

Un téléphone qui ne reçoit plus de mises à jour de sécurité devient un véritable danger, tant pour son utilisateur que pour son entourage numérique. En l’absence de correctifs, chaque faille découverte représente une brèche exploitable par les hackers, pouvant entraîner :

Sans mises à jour de sécurité, les utilisateurs s’exposent à de nombreux risques : vol de données personnelles, accès non autorisé à leurs comptes bancaires, diffusion de malwares à leurs contacts, voire surveillance ou espionnage de leur activité numérique.

Autrement dit : continuer à utiliser un téléphone sous Android 12, c’est naviguer sans filet dans un océan d’insécurité.

Quelles solutions pour les utilisateurs concernés ?

Pas de panique immédiate : si votre appareil fonctionne toujours, il n’est pas nécessairement bon à jeter. Mais plusieurs options s’offrent à vous :

Mettre à jour vers Android 13 ou plus : si votre téléphone est éligible à une mise à jour officielle, foncez dans les paramètres → "Système" → "Mise à jour". Mais attention : tous les modèles ne sont pas compatibles. Installer une ROM alternative (type LineageOS) : cette solution technique permet de prolonger la vie d’un smartphone en installant un système d’exploitation alternatif, maintenu par une communauté de développeurs. Une bonne option, à condition de s’y connaître un peu en bidouille Android. Changer de smartphone : pour ceux qui préfèrent la simplicité ou qui cherchent une garantie de sécurité, opter pour un appareil récent reste la solution la plus directe. Plusieurs constructeurs comme Samsung, Google ou Fairphone proposent des modèles garantis avec un support de 5 à 7 ans. Passer au reconditionné : un choix plus éthique et économique. De nombreux modèles récents, comme le Pixel 6 ou Galaxy S21 FE, se trouvent aujourd’hui à prix réduit en version reconditionnée avec support logiciel encore actif. Installer un antivirus mobile : ce n’est qu’un pansement temporaire, mais cela peut réduire les risques pour ceux qui ne peuvent pas encore changer de téléphone.

Une décision symptomatique du problème Android

Cette fin de support met en lumière l’un des talons d’Achille du système Android : la fragmentation. Contrairement à Apple, qui maîtrise à la fois matériel et logiciel, Google doit composer avec des dizaines de fabricants et des centaines de modèles, tous avec des calendriers de mises à jour différents. Résultat : la majorité des utilisateurs Android se retrouvent tôt ou tard abandonnés, souvent bien avant la fin de vie matérielle de leur appareil.

Un problème structurel que Google tente de corriger avec des initiatives comme Project Treble ou Android One, mais dont les effets restent limités pour l’instant.

Comment savoir si vous êtes concerné ?

Un rapide tour dans les paramètres de votre téléphone suffit :

Allez dans Paramètres > À propos du téléphone

Cherchez la ligne " Version Android "

" Si c’est Android 12 ou 12L, vous êtes concerné par l’arrêt du support

Android 12 : une version marquante… mais déjà reléguée

Lancée en octobre 2021, Android 12 avait marqué une véritable révolution visuelle avec l’arrivée du design « Material You » et une attention particulière portée à la vie privée. Sa déclinaison Android 12L avait également apporté un support optimisé pour les téléphones pliables.

Mais quatre ans plus tard, ces innovations ne suffisent pas à éviter l’obsolescence. Le cycle implacable des mises à jour continue, et avec lui, le besoin pour les utilisateurs de suivre la cadence.