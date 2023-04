24 avril 2023 à 03h00 par Philippe

Android 13 arrive sur les Fairphone 3 et 3+

Les modèles Fairphone 3 et 3+ vont bientôt recevoir une mise à jour vers Android 13. Le déploiement de la version bêta vient de débuter et tous les utilisateurs recevront la mise à jour d'ici la fin du mois de juin. Cette nouvelle mise à jour permettra aux utilisateurs des Fairphone 3 et 3+ de passer directement de la version d'Android 11 à Android 13.

Le support du fournisseur initial de puce électronique ayant expiré, le logiciel du Fairphone 3 est désormais maintenu directement par l'équipe Fairphone. Cette dernière a elle-même évalué la faisabilité de la mise à jour de l'appareil vers Android 13. Ce processus avait déjà été utilisé pour le Fairphone 2, dont le support logiciel a récemment pris fin, pour le faire passer directement d'Android 7 à Android 9.

Le Fairphone 3 a été initialement lancé en 2019 avec Android 9, suivi en 2020, du Fairphone 3+. Les deux modèles sont garantis pour recevoir un support logiciel jusqu' au moins août 2024 et Fairphone envisage de le poursuivre jusqu'en 2026. L'objectif de Fairphone est de pousser toute une industrie à agir de manière plus responsable en maintenant les téléphones fonctionnels le plus longtemps possible.

Au niveau de leurs caractéristiques, ces modèles sont dotés d'un écran 5,7 pouces Full HD LCD et d'une batterie amovible de 3 040mAh. Il est pourvu d'une Puce Qualcomm Snapdragon 632 avec 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire extensible via son port MicroSD. Il est compatible Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et NFC.

Par rapport à la version 3, le Fairphone 3+ dispose de nouveaux modules qui viennent améliorer les caractéristiques techniques des propriétaires actuels de Fairphone 3. La caméra n'améliore pas seulement la qualité générale de l'image, elle dispose également d'un suivi d'objet amélioré, d'une stabilisation d'image et d'un enregistrement audio plus net donnant une définition réelle aux vidéos. Cette amélioration fait passer la caméra arrière de 12 à 48 mégapixels et la caméra avant de 8 à 16 mégapixels, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir des images plus nettes et des appels vidéo plus clairs. De plus, l'optimisation logicielle offre une vitesse d'obturation et une mise au point automatique plus rapides, optimisées pour le processeur Fairphone avec un décalage d'obturation nul.

En ce qui concerne le Fairphone 4, il a bénéficié d'une mise à jour vers Android 12 en février dernier, il recevra la mise à jour vers Android 13 dans le courant de l'année.