17 mai 2024 à 05h02 par La rédaction | 17 mai 2024 à 07h06

Android 15 s'attaque au vol de smartphones

Devant la recrudescence des vols de smartphones, les fabricants s'activent pour contrer ce fléau en développant de nouvelles solutions de sécurité.

Google s'inscrit dans cette démarche en implémentant un système de verrouillage automatique basé sur l'IA et les capteurs de mouvement.

Android 15 est désormais doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités pour contrer le vol de votre smartphone :

Détection de vol à l'arraché

Grâce aux capteurs de mouvement et à l'intelligence artificielle, le téléphone peut détecter s'il vous est arraché des mains et se verrouille automatiquement pour le rendre inutilisable au voleur.

Verrouillage automatique en cas de déconnexion prolongée

Si le voleur retire la carte SIM ou coupe la connexion internet du téléphone, l'appareil se verrouille automatiquement, même hors ligne.

Localiser mon appareil : authentification renforcée

Parmi les mesures de sécurité annoncées cette semaine, Google va aussi désactiver la fonction "Localiser mon appareil" à moins que le code de déverrouillage ou une authentification biométrique ne soit fourni. Cette mesure vise à dissuader les voleurs d'accéder aux données sensibles et au compte Google de l'utilisateur, même s'ils connaissent le code de déverrouillage.

Cette nouvelle disposition s'inspire d'une fonctionnalité similaire déjà présente sur iPhone. Elle constitue un pas supplémentaire vers une meilleure protection des appareils Android et de leurs utilisateurs.

Verrouillage à distance par numéro de téléphone

De plus, en cas de vol de votre smartphone, vous pourrez également le verrouiller à distance simplement en saisissant son numéro de téléphone depuis n'importe quel appareil. Ce nouveau système vise à accélérer le processus de verrouillage après un vol. En effet, il arrive souvent que dans des situations stressantes, les victimes oublient leurs identifiants de compte Google, ce qui les empêche d'utiliser le service "Localiser mon appareil" en ligne.

Espace privé pour une protection ultime des données

Google a aussi dévoilé une nouvelle fonctionnalité majeure pour Android 15 : l'espace privé. Cette zone sécurisée sur votre appareil permettra de protéger vos données les plus sensibles, comme les informations bancaires et médicales, les mettant hors de portée des regards indiscrets, même en cas de vol de votre téléphone.

L'arrivée d'Android 15 marque donc un tournant décisif dans la lutte contre le vol de smartphones. Grâce à l'intelligence artificielle et à une priorité absolue accordée à la protection de la vie privée, Google offre aux utilisateurs un niveau de sécurité inédit.

La détection de vol basée sur l'IA d'Android 15 représente une avancée majeure dans la sécurisation des smartphones. Cette innovation devrait ainsi réduire considérablement les vols d'appareils et d'offrir aux utilisateurs une protection inégalée de leurs données.