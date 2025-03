18 mars 2025 à 06h32 par La rédaction | 18 mars 2025 à 08h44

Android 16 : Google rattrape son retard avec une fonctionnalité qui permet enfin d'évaluer l'état de santé des batteries

Google franchit une nouvelle étape avec la dernière version bêta d'Android 16 en intégrant un outil dédié à l'évaluation de l'état des batteries, répondant ainsi à une demande persistante des utilisateurs. Une avancée qui rappelle fortement celle d'Apple, qui propose une telle option sur iOS depuis plusieurs années.

Une fonctionnalité qui améliore la transparence sur l'usure des batteries

Jusqu'à présent, connaître la santé de la batterie de son smartphone Android était un véritable parcours du combattant, obligeant les utilisateurs à se tourner vers des applications tierces. Avec Android 16 Beta 3, Google intègre enfin un écran dédié dans les paramètres du système, permettant d'afficher une estimation précise de la capacité résiduelle de la batterie par rapport à sa performance d'origine.

Selon Android Authority, qui a révélé cette nouveauté, l'objectif de Google est clair : offrir plus de transparence aux utilisateurs et leur permettre de mieux gérer la longévité de leur batterie. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait également impacter le marché de l'occasion, les acheteurs pouvant ainsi vérifier l'état de la batterie avant d'acquérir un smartphone d'occasion.

Une suite logique aux efforts de Google pour optimiser l'autonomie

Ce n'est pas la première initiative de Google pour prolonger la durée de vie des batteries. Les téléphones Pixel disposent déjà de la charge adaptative, qui ajuste la vitesse de charge en fonction de l'usage, ainsi que d'une limitation à 80 % pour préserver la batterie. Android 16 va plus loin en complétant ces outils par des recommandations personnalisées sur les bonnes pratiques à adopter.

Cette transparence accrue pourrait cependant avoir des conséquences inattendues. Certains utilisateurs risquent de surveiller avec anxiété la détérioration de leur batterie, scrutant chaque pourcentage perdu. D'autres pourraient s’en servir comme argument pour exiger des réparations ou des remplacements sous garantie, ce qui pourrait représenter un défi pour les fabricants.

Des ressources pédagogiques pour une meilleure gestion de la batterie

En plus d'afficher la santé de la batterie, Google propose un accès à des ressources éducatives permettant aux utilisateurs de mieux comprendre les facteurs d'usure et d'adopter des habitudes de charge optimales.

Parmi les conseils fournis, on retrouve des recommandations classiques mais essentielles : éviter de laisser son smartphone branché toute la nuit, privilégier les cycles de charge entre 20 % et 80 %, ou encore éviter les températures extrêmes qui accélèrent la dégradation de la batterie. Grâce à ces indications, les utilisateurs pourront maximiser la durée de vie de leur batterie et limiter leur impact écologique en retardant le remplacement de leur appareil.

Une sortie prévue pour le deuxième trimestre 2025

Android 16 est attendu pour le deuxième trimestre 2025, avec une disponibilité initiale sur les smartphones Pixel avant un déploiement élargi aux autres modèles compatibles. Toutefois, la fonctionnalité "Santé de la batterie" pourrait ne pas être intégrée dès la première version stable et pourrait arriver via une mise à jour ultérieure.

Google semble enfin prendre au sérieux la problématique de l’usure des batteries, un sujet de plus en plus sensible dans un marché où les smartphones deviennent toujours plus hermétiques et coûteux à réparer. Avec cette nouvelle avancée, Android se rapproche d'iOS en matière de transparence et donne aux utilisateurs un meilleur contrôle sur l'état de leur batterie, un aspect crucial dans un monde où les batteries ne sont plus facilement remplaçables.

Crédit Photo : Android Authority