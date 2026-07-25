25 juillet 2026 à 02h10 par Philippe

Android 17 : quitter l'iPhone n'a jamais été aussi facile

Changer d’iPhone pour un smartphone Android n’a jamais été aussi simple. À l’occasion de la présentation des nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Flip8 et Galaxy Z Fold8 lors du Galaxy Unpacked, Google a officialisé une évolution majeure de son système d’exploitation Android 17 : un nouvel outil de migration intégré nativement qui permet de transférer sans fil un volume de données bien plus important depuis un iPhone, sans avoir à installer la moindre application.

Cette nouveauté marque une étape importante dans la stratégie de Google. L’objectif est clair : réduire au maximum les contraintes qui freinent encore les utilisateurs d’iPhone souhaitant rejoindre l’écosystème Android. Désormais, la configuration d’un nouvel appareil devient plus rapide, plus transparente et beaucoup plus complète.

Une migration désormais intégrée directement à Android

Jusqu'à présent, passer d’un iPhone vers Android nécessitait souvent le téléchargement d’une application dédiée ou l’utilisation d’un câble spécifique afin de récupérer un maximum de données. La migration sans fil existait déjà, mais elle restait limitée par les contraintes imposées par iOS.

Avec Android 17, Google change d’approche. Le nouvel outil de migration est directement intégré au système d’exploitation. Dès le premier démarrage du smartphone, l’utilisateur peut lancer le transfert sans installer de logiciel supplémentaire, que ce soit via une connexion sans fil ou à l’aide d’un câble.

Autre évolution importante : les deux méthodes offrent désormais exactement les mêmes possibilités de transfert. Auparavant, certaines données n’étaient récupérables qu'en utilisant une connexion filaire. Cette distinction disparaît avec Android 17.

Des données beaucoup plus nombreuses récupérées automatiquement

Google enrichit considérablement la liste des informations pouvant être transférées depuis un iPhone.

Les éléments classiques sont naturellement toujours pris en charge :

les photos ;

les vidéos ;

les contacts ;

les messages ;

le calendrier.

Mais Android 17 va désormais beaucoup plus loin en récupérant également :

le compte Google associé à l'utilisateur ;

les mots de passe enregistrés ;

les identifiants des réseaux Wi-Fi ;

les passkeys ;

les alarmes ;

l'eSIM ;

le fond d'écran ;

la disposition des applications sur l'écran d'accueil.

Cette dernière fonctionnalité est particulièrement intéressante puisqu'elle permet de retrouver immédiatement un environnement familier sur son nouveau smartphone Android, limitant ainsi le sentiment de rupture lors du changement d'écosystème.

Les conversations sont désormais beaucoup mieux préservées

La conservation de l'historique des échanges constitue depuis longtemps l'un des principaux freins au changement de plateforme.

Google affirme avoir largement amélioré cet aspect avec Android 17. Le nouvel outil prend en charge le transfert des :

SMS ;

MMS ;

messages RCS ;

conversations iMessage.

La migration conserve également les discussions de groupe, les réactions, les autocollants ainsi que les fils de conversation. Google souhaite ainsi éviter aux utilisateurs de perdre une partie de leur historique lors du passage vers Android.

Les conversations WhatsApp font également partie des données pouvant être transférées, offrant une continuité bien plus importante qu'auparavant.

Une collaboration inédite entre Google et Apple

Pour parvenir à ce niveau d'intégration, Google explique avoir travaillé directement avec Apple afin de développer un nouveau processus de migration reposant sur des interfaces de programmation (API) intégrées à Android et à iOS.

Cette collaboration permet non seulement d'améliorer le transfert des données système, mais aussi d'offrir aux développeurs de nouvelles API facilitant la migration des données propres à leurs applications entre les deux plateformes.

L'objectif est double : simplifier l'expérience utilisateur tout en garantissant un transfert sécurisé, sans autorisations complexes ni manipulation technique particulière.

Une évolution qui répond aussi aux exigences du DMA européen

Cette amélioration ne relève pas uniquement d'une volonté technique. Elle intervient également dans un contexte réglementaire marqué par l'entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) de l'Union européenne, qui impose aux grandes plateformes numériques de faciliter l'interopérabilité et de limiter les effets de verrouillage entre les différents écosystèmes.

En permettant une récupération beaucoup plus complète des données d'un iPhone, Google répond à cette nouvelle dynamique de marché tout en rendant Android plus attractif auprès des utilisateurs souhaitant quitter l'environnement Apple.

Une disponibilité encore limitée

Le déploiement de cette nouvelle expérience de migration est déjà en cours. Elle est actuellement disponible sur les :

Google Pixel 8 ;

Google Pixel 9 ;

Google Pixel 10 ;

Samsung Galaxy Z Flip8 ;

Samsung Galaxy Z Fold8.

Google prévoit d'étendre progressivement cette fonctionnalité à davantage de smartphones Android compatibles dans les prochains mois.

En revanche, les Pixel 6 et Pixel 7, bien qu'éligibles à Android 17, ne bénéficieront pas de cette nouvelle expérience de migration native.

Quelques limites subsistent encore

Malgré ces progrès, certaines données restent soumises aux restrictions de l'écosystème Apple.

Les fichiers stockés exclusivement sur iCloud nécessitent toujours une exportation préalable avant d'être réimportés sur un autre service de stockage. Certains abonnements souscrits via l'App Store ne peuvent pas non plus être transférés automatiquement et devront être réactivés sur le nouveau smartphone Android.

Google recommande également de désactiver iMessage et FaceTime avant de changer de téléphone afin d'éviter d'éventuels problèmes de réception des messages ou des appels après la migration.