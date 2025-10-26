26 octobre 2025 à 08h19 par La rédaction

Android Auto tire un trait sur les vieux smartphones : Google débranche les smartphones sous Android 8

Avec la mise à jour 15.5, Android Auto devient inaccessible aux smartphones les plus anciens. Google applique enfin une mesure annoncée de longue date : les appareils tournant sous Android 8 et 8.1 ne pourront plus profiter de l’application embarquée. Un changement technique, mais aussi symbolique, qui relance le débat sur la durée de vie des appareils Android.

Une annonce devenue réalité : Google passe à l’action

Cela faisait plus d’un an que Google préparait le terrain. Dès l’été 2024, la firme de Mountain View avait averti que les smartphones bloqués sur Android 8 (Oreo) et Android 8.1 allaient progressivement perdre l’accès à Android Auto. Jusqu’à présent, cette menace restait théorique : les utilisateurs pouvaient encore installer les versions les plus récentes, comme Android Auto 15.4, même si certaines fonctionnalités commençaient déjà à se montrer instables.

Mais depuis le déploiement progressif de la version 15.5, la sentence est tombée : Android 9 (Pie) est désormais la version minimale requise pour utiliser Android Auto. Impossible donc d’installer, de mettre à jour ou même de synchroniser l’application avec un véhicule connecté sur un appareil plus ancien. L’information a été confirmée par plusieurs sources spécialisées, dont Android Authority et 9to5Google, et elle figure noir sur blanc sur la fiche du Play Store.

Une rupture technique inévitable

Derrière cette décision, Google invoque des raisons avant tout techniques. Android Auto repose sur des API et des composants système récents qui ne peuvent plus fonctionner correctement sur les architectures logicielles d’Android 8. L’évolution du moteur graphique, le nouveau système de chiffrement, la meilleure synchronisation avec les applications tierces et les ajustements colorimétriques du lecteur multimédia requièrent une puissance et une compatibilité que les vieux terminaux ne peuvent plus garantir.

Continuer à assurer le support d’Android 8 aurait signifié, selon Google, freiner les améliorations en termes de stabilité, de sécurité et de fluidité pour l’ensemble des utilisateurs. En clair, maintenir la compatibilité avec des smartphones âgés reviendrait à pénaliser les versions plus récentes : un compromis que le géant californien n’a plus jugé acceptable.

Des millions d’appareils concernés malgré une part marginale

Sur le papier, cette décision ne touche qu’une minorité d’utilisateurs. Selon les chiffres officiels de Google d’avril 2025, Android 8.0 représente environ 1 % du parc mondial et Android 8.1 environ 3 %, soit à peine 4 % au total. Ces chiffres peuvent sembler dérisoires à l’échelle de la planète, mais ils représentent tout de même des millions de terminaux encore utilisés, souvent par des utilisateurs dont les besoins basiques (appels, navigation, musique) étaient jusqu’ici parfaitement satisfaits.

Concrètement, les propriétaires de smartphones comme le Samsung Galaxy S7, le OnePlus 3 ou encore le Xiaomi Mi 5 ne pourront plus profiter d’Android Auto. Ces modèles, pourtant encore pleinement fonctionnels pour un usage quotidien, se retrouvent exclus du système embarqué de Google, faute de compatibilité logicielle.

Une transition progressive… mais irréversible

Les utilisateurs sous Android 8 qui ont encore Android Auto installé sur leur téléphone pourront temporairement continuer à l’utiliser, du moins jusqu’à ce que la connexion aux serveurs de Google soit définitivement coupée. L’application restera fonctionnelle localement, mais aucune mise à jour ni correctif de sécurité ne sera déployé.

Cela signifie aussi que ces smartphones ne bénéficieront pas des nouveautés introduites dans Android Auto 15.5, comme le nouveau design modernisé, les menus simplifiés, ou encore la colorimétrie dynamique du lecteur multimédia, capable d’adapter les teintes de l’interface à celles des albums ou des morceaux diffusés sur Spotify, VLC ou Google News.

Le spectre de l’obsolescence programmée

Pour de nombreux utilisateurs, cette décision illustre une tendance de fond dans l’industrie mobile : la réduction du cycle de vie logiciel. Si Google se défend en invoquant la modernisation et la sécurité, certains y voient une forme d’obsolescence programmée déguisée. D’autant plus que beaucoup de smartphones sous Android 8, sortis entre 2017 et 2018, restent performants pour la majorité des usages.

Cette mise à l’écart forcée met en lumière un paradoxe : alors que la durée de vie matérielle des téléphones s’allonge, leur durée de vie logicielle se réduit, notamment à cause de la dépendance croissante aux services et applications connectés.

Un avertissement avant Android 16

Le timing n’est pas anodin. La mise à jour intervient quelques mois après la sortie d’Android 16, lancé en juin 2025, et s’inscrit dans la volonté de Google d’unifier son écosystème autour des versions récentes de son OS. L’entreprise préfère concentrer ses ressources sur les appareils récents, compatibles avec les nouvelles interfaces basées sur l’intelligence artificielle et les fonctions de personnalisation dynamique.

Pour les utilisateurs attachés à Android Auto, la seule solution durable reste donc l’achat d’un smartphone plus récent, au minimum sous Android 9. Un pas qui, pour beaucoup, marque la fin d’une époque.