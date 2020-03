05 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Android : Google donne désormais la possibilité de choisir entre trois autres moteurs de recherche par défaut

Depuis le 1er mars 2020, les utilisateurs européens qui démarreront pour la première fois un smartphone Android, auront le choix entre trois moteurs de recherche en complément de Google Search.

Le choix a lieu lors de la première configuration du smartphone ou de la tablette par le biais d'une simple liste affichée à l'écran. Le choix des trois nouveaux moteurs de recherche en plus de Google est disponible dans 31 pays européens. Pour la France, les quatre choix qui s'affichent dorénavant aux mobinautes sont Google, Qwant, DuckDuckGo et Info.com.

Les différents acteurs du marché ont dû jouer le jeu des enchères. Ces moteurs de recherche ont dû enchérir sur le prix qu'ils seraient prêts à payer à Google afin que chaque internaute puise utiliser leur service. Ces moteurs ont été sélectionnés au niveau de chaque pays européen. La liste sera mise à jour tous les quatre mois, en fonction des nouvelles enchères proposées.

Si ce choix est possible, ce n'est pas parce que Google veut tout à coup jouer la carte de la concurrence libre. Google est désormais soumis à de nouvelles obligations en matière de concurrence et de recherche en ligne. Il faut savoir qu'en juillet 2018, Google avait écopé d'une lourde amende de 4,3 milliards de dollars. L'objectif de cette amende était de sanctionner Google pour abus de position dominante exercé via son système d'exploitation Android et son moteur de recherche.

Google veut surtout éviter de nouvelles sanctions financières. Le géant américain s'est ainsi plié aux exigences de la Commission européenne, en brisant la situation de monopole de son moteur de recherche par défaut sur smartphones et tablettes Android.