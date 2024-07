16 juillet 2024 à 02h54 par La rédaction | 16 juillet 2024 à 04h57

Android Lollipop 5.0 et 5.1 : Google met fin aux mises à jour

C'est la fin d'une époque pour les appareils fonctionnant sous Android 5.0 et 5.1 Lollipop, car Google a officialisé l'arrêt des mises à jour pour ses services Google Play. Cette décision, attendue depuis un certain temps, aura un impact certain sur les utilisateurs de ces versions d'Android, qui représentent désormais moins de 1 % des appareils actifs.

Si les appareils Lollipop continueront de fonctionner, ils ne recevront plus aucune nouvelle fonctionnalité, ni mise à jour de sécurité importante. Cela signifie que les utilisateurs de ces appareils seront plus exposés aux failles de sécurité et pourraient ne plus être compatibles avec certaines applications.

Cette décision de Google souligne l'importance de maintenir son système d'exploitation à jour. En effet, les mises à jour régulières permettent non seulement d'accéder à de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de garantir la sécurité et la compatibilité des appareils.

Avec seulement 0,9% du parc Android mondial sous Lollipop, Google va donc concentrer ses efforts sur les versions majeures qui comptent plus d'utilisateurs et permettent une meilleure exécution des fonctionnalités clés de ses applications.

