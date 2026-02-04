04 février 2026 à 00h00 par La rédaction

Android sous surveillance : Arsink RAT espionne des milliers d'appareils à l'échelle mondiale

En s’appuyant sur des services cloud grand public tels que Firebase, Google Drive ou Telegram, un cheval de Troie sophistiqué parvient à espionner des dizaines de milliers de smartphones Android à travers le monde, tout en échappant aux mécanismes de détection traditionnels.

La menace pesant sur l’écosystème Android franchit un nouveau cap. Zimperium, spécialiste mondial de la sécurité mobile, révèle l’existence d’une campagne de surveillance d’ampleur inédite reposant sur un logiciel espion baptisé Arsink RAT. Identifiée par zLabs, la division de recherche du groupe, cette opération illustre une évolution préoccupante des malwares mobiles, désormais capables de se dissimuler au cœur même des infrastructures cloud les plus utilisées et les plus légitimes.

Un RAT Android natif cloud, taillé pour l’espionnage à grande échelle

Arsink RAT appartient à la catégorie des chevaux de Troie d’accès à distance, ou Remote Access Trojans. Sa particularité réside dans son architecture dite native cloud. Contrairement aux malwares Android traditionnels qui communiquent avec des serveurs de commande et de contrôle dédiés et souvent rapidement identifiés, Arsink s’appuie sur des services de confiance largement utilisés, notamment Firebase, Google Drive et Telegram.

Cette approche permet aux attaquants de masquer leurs communications malveillantes au sein d’un trafic légitime, rendant la détection nettement plus complexe pour les solutions de sécurité reposant sur des signatures ou des listes d’indicateurs de compromission connus.

Des chiffres qui témoignent d’une opération mondiale

Dans son rapport intitulé The Rise of Arsink RAT, zLabs dresse un constat particulièrement alarmant. Les chercheurs ont identifié 1 216 échantillons uniques d’applications Android malveillantes, reliés à 317 serveurs de commande et de contrôle distincts. L’analyse révèle également qu’environ 45 000 appareils Android ont été compromis, répartis dans 143 pays.

Par son ampleur géographique et le volume d’appareils infectés, Arsink RAT s’impose comme l’une des plus vastes campagnes de surveillance Android documentées ces derniers mois, confirmant l’intérêt croissant des cybercriminels pour les terminaux mobiles, devenus des points d’entrée stratégiques vers les données personnelles et professionnelles.

Une diffusion massive par ingénierie sociale et usurpation de marques

La propagation d’Arsink RAT repose essentiellement sur des techniques d’ingénierie sociale. Les applications piégées sont diffusées via des canaux Telegram, des publications sur Discord ou encore des liens de partage de fichiers. Pour inciter les utilisateurs à les installer, les cybercriminels misent sur l’usurpation d’identité de marques très populaires.

Plus de cinquante services et applications largement connus sont ainsi imités, parmi lesquels Google, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook ou TikTok. Une fois téléchargées et installées, ces fausses applications demandent des autorisations étendues, ouvrant la voie à une compromission totale de l’appareil.

Une surveillance permanente et un contrôle total des appareils infectés

Une fois actif sur un smartphone, Arsink RAT déploie un arsenal de fonctionnalités particulièrement intrusives. Le malware est capable de collecter les SMS, y compris les mots de passe à usage unique utilisés pour l’authentification à deux facteurs, les journaux d’appels, les contacts, les identifiants matériels de l’appareil et les données de localisation.

À cela s’ajoutent la captation d’enregistrements audio, l’accès aux photos et à divers contenus stockés sur le terminal. Les opérateurs du malware peuvent également exécuter des commandes à distance, gérer les fichiers, afficher des messages à l’écran, initier des appels téléphoniques ou encore effacer le stockage externe.

Cette combinaison de capacités transforme chaque appareil compromis en un véritable outil d’espionnage mobile, exploitable à distance et en continu.

Une menace directe pour les entreprises et leurs données sensibles

Au-delà des usages grand public, Zimperium alerte sur les risques spécifiques pour les organisations. Dans un contexte de généralisation du télétravail et du BYOD, les smartphones professionnels concentrent aujourd’hui des volumes considérables d’informations sensibles.

« Arsink est bien plus dangereux qu’un simple logiciel espion grand public. Il constitue une menace directe pour les données et les opérations de l’entreprise », souligne Kern Smith, Vice President of Global Solutions Engineering chez Zimperium.

Selon lui, les appareils infectés peuvent divulguer silencieusement des codes d’authentification, des identifiants et des communications professionnelles, facilitant la fraude, le piratage de comptes et les compromissions à grande échelle.

Le cloud, nouvel allié des cybercriminels

L’un des enseignements majeurs de cette campagne tient à l’utilisation de services cloud de confiance comme vecteurs d’attaque. En s’intégrant au trafic légitime de plateformes massivement utilisées, Arsink RAT parvient à contourner les défenses réseau traditionnelles, souvent aveugles face à des échanges chiffrés et réputés sûrs.

Cette stratégie marque une évolution nette du paysage des menaces mobiles, où la frontière entre usage légitime et activité malveillante devient de plus en plus difficile à distinguer.

Une détection comportementale embarquée comme réponse

Face à ce type de menace, Zimperium met en avant ses solutions de Mobile Threat Defense et de Mobile Runtime Protection (zDefend). Celles-ci reposent sur une analyse comportementale directement embarquée sur l’appareil, permettant de détecter les activités suspectes en temps réel, y compris face à des menaces inédites de type zero-day.

En s’affranchissant des signatures statiques et des indicateurs connus, cette approche vise à répondre à la rapidité d’évolution des malwares mobiles et à la sophistication croissante des campagnes de surveillance.

Une alerte de plus sur la sécurité des terminaux mobiles

La découverte d’Arsink RAT illustre un constat désormais difficile à ignorer. Les smartphones sont devenus des cibles privilégiées pour les cybercriminels, à la croisée des usages personnels et professionnels. La capacité d’un malware à exploiter des services cloud de confiance pour espionner des dizaines de milliers d’appareils démontre que la sécurité mobile ne peut plus être reléguée au second plan.

Dans ce contexte, la protection des terminaux Android s’impose comme un enjeu stratégique, tant pour les particuliers que pour les entreprises, face à des menaces toujours plus discrètes, persistantes et mondialisées.