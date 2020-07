03 juillet 2020 à 05h00 par Philippe

ANFR : le DAS se surpasse depuis le 1er juillet

Depuis le 1er juillet, l'affichage du DAS est renforcé. En effet, l'obligation d'information du consommateur concernant le débit d'absorption spécifique (DAS) est désormais étendue à tous les équipements radioélectriques émettant plus de 20 mW et ayant vocation à être utilisés à proximité du corps. Cette obligation était jusque-là limitée aux seuls appareils de téléphonie mobile.

Pour améliorer l'information du public et pour tenir compte de l'évolution des modes de consommations et de l'apparition de nouveaux appareils pouvant exposer les consommateurs aux ondes, l'obligation d'affichage du DAS est étendue à l'ensemble des équipements radioélectriques dont la puissance moyenne maximale est supérieure à 20 mW et ayant vocation à être utilisés à proximité du corps humain : téléphones, tablettes, certaines montres connectées, casques sans fil... Cette obligation permettra ainsi aux consommateurs de choisir leurs équipements de manière éclairée. Pour ces équipements, la réglementation imposait déjà de mesurer le DAS, mais l'obligation d'affichage n'était jusque-là applicable qu'aux seuls appareils de téléphonie mobile.

Les valeurs du DAS devront figurer dans la notice d'emploi des équipements dont la date de première mise sur le marché est postérieure au 1er juillet ainsi que sur les lieux de vente, à proximité immédiate de l'équipement concerné. L'obligation s'applique également en cas de distribution à titre gratuit et dans toute publicité. Pour assurer la protection des consommateurs, la valeur limite pour le DAS " membres " est fixée à 4 W/kg. Cette nouvelle valeur complète ainsi les limites déjà fixées pour les DAS " tête " et " tronc " (2 W/Kg).