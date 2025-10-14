14 octobre 2025 à 00h00 par Philippe

Antennagate : le scandale qui a coûté des millions à Apple... pour 20 octets de code

Quinze ans après l’un des plus grands fiascos médiatiques d’Apple, la vérité éclate enfin. Ce n’était pas l’antenne de l’iPhone 4 qui posait problème, mais un minuscule fragment de code au cœur d’iOS. En 2010, le monde découvrait l’« Antennagate », une polémique qui ternit durablement l’image d’un appareil pourtant salué pour son design. Désormais, grâce aux recherches d’un ingénieur, on sait qu’il a suffi de 20 octets de code, à peine de quoi écrire une ligne de texte pour mettre fin à la crise.

Un lancement triomphal tourné au cauchemar

En juin 2010, Apple commercialise l’iPhone 4. Plus fin, plus élégant et recouvert de verre, il marque une rupture esthétique et technique. Mais très vite, les premiers utilisateurs constatent un phénomène étrange : en tenant l’appareil d’une certaine manière, le signal réseau chute brutalement.

Les forums s’enflamment, les médias s’emparent de l’affaire, et le terme « Antennagate » s’impose. Steve Jobs tente d’éteindre l’incendie en minimisant le problème, allant jusqu’à affirmer que les utilisateurs « le tiennent mal ». Mais la réponse d’Apple ne convainc personne : même Consumer Reports, la très influente organisation américaine de défense des consommateurs, confirme le dysfonctionnement et refuse de recommander l’appareil.

Une erreur… mathématique

Pour calmer la tempête, Apple publie en urgence iOS 4.0.1, censé corriger un « problème d’affichage ». À l’époque, la firme explique que la formule utilisée pour convertir la puissance du signal en barres à l’écran était erronée : l’iPhone affichait souvent deux à trois barres de plus que la réalité.

Résultat : lorsque les utilisateurs touchaient une zone sensible de l’antenne, le nombre de barres semblait s’effondrer. En vérité, le signal était déjà faible ; l’iPhone 4 donnait simplement l’illusion d’une réception meilleure qu’elle ne l’était. Ce décalage entre signal réel et signal perçu a amplifié la crise, donnant l’impression d’un bug matériel massif.

Quinze ans plus tard, le mystère levé

Jusqu’à récemment, personne ne savait précisément ce qu’Apple avait modifié dans iOS pour corriger le tir. C’est désormais chose faite. L’ingénieur et designer Sam Henri Gold a comparé les deux versions du firmware – iOS 4.0 et iOS 4.0.1 – et découvert que la solution tenait dans 20 octets de code seulement.

Ces quelques octets ajustaient les seuils de puissance servant à déterminer le nombre de barres affichées. En clair, Apple a revu la table de correspondance entre signal mesuré et signal représenté : avant la mise à jour, le système était trop optimiste ; après, les transitions entre les niveaux de réception sont devenues plus progressives.

L’effet fut immédiat : les chutes spectaculaires de 5 à 2 barres disparurent, et l’affichage correspondait enfin à la réalité du réseau.

my body is a machine that turns free time into hacker news fodder https://t.co/MhkyUwBqI7 https://t.co/E2sTK3FkrN — sam henri gold (@samhenrigold) October 7, 2025

Un petit correctif… et une grande leçon

Fait amusant : Sam Henri Gold a également noté qu’Apple avait augmenté la taille visuelle des deux premières barres de signal. Un ajustement purement graphique, mais psychologiquement efficace : un signal faible semblait moins catastrophique, réduisant la frustration des utilisateurs.

L’affaire « Antennagate » rappelle à quel point la perception logicielle peut influencer l’expérience utilisateur. Ce n’est pas la réception qui s’effondrait, mais la confiance. Et il aura fallu un minuscule correctif de 20 octets pour rétablir cette illusion.

Une crise coûteuse

L’erreur, pourtant bénigne, a coûté très cher à Apple. Confrontée à des recours collectifs pour publicité trompeuse et défaut de conception, la marque a dû verser des dizaines de millions de dollars en compensations. Surtout, elle a distribué gratuitement des bumpers, ces coques de protection censées éviter le contact direct avec les tranches de l’iPhone – une opération estimée à 175 millions de dollars.

La firme corrigera ensuite la conception de l’antenne avec l’iPhone 4S, avant d’intégrer cette leçon dans toutes ses générations suivantes.

Une page d’histoire pour Apple

En 2010, l’iPhone 4 incarne le futur du smartphone ; en 2025, il symbolise surtout la fragilité de la perfection perçue. L’« Antennagate » aura été une crise de communication autant que de technologie, née d’un détail invisible au grand public.

Quinze ans plus tard, on découvre qu’un scandale mondial, des millions de dollars dépensés et la réputation d’Apple écornée tenaient… en 20 octets de code.

