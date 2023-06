01 juin 2023 à 04h00 par Philippe

Antennes 5G : quelles sont les villes les mieux couvertes ?

La 5G, cette cinquième génération de réseau mobile, est destinée à être implantée sur tout le territoire français. Un déploiement qui se fait progressivement, puisqu'il va s'étaler jusqu'en 2030.

Avec une vraie conséquence pour les mobinautes : la couverture étant différente d'une zone à l'autre, il n'est pas forcément utile de se précipiter pour prendre un forfait compatible 5G.

Le comparateur de box internet et de forfaits mobiles Lemon.fr a publié pour la première fois un classement des villes les mieux couvertes par la 5G . Il est en effet établi par rapport au nombre d'antennes pour 1 000 habitants, ce qui donne un bon reflet de la couverture.

Ce Top 50, réalisé à partir des données fournies par l'ANFR et de l'ARCEP, contient de nombreuses surprises. Mieux : le classement de Lemon.fr est mis à jour chaque trimestre. Car tout peut changer très vite. Une autre étude montre notamment qu'en 1 an à peine, le déploiement des antennes 5G en France a bondi de 52 %.

Quelles sont les villes les mieux couvertes en 5G ?

Le top 3 : Clermont-Ferrand (ratio de 1,32 antenne pour 1 000 habitants), Aix.en-Provence (1,31) et Nice (1,26). Le flop 3 : Rouen (0,42), Amiens (0,50) et Dunkerque (0,53).

Étonnamment, les 3 plus grandes villes de France sont plutôt mal loties : Paris se classe seulement à la 27e place, Marseille à la 22e place et Lyon à la 30e. En bref, elles peuvent mieux faire !

Certaines villes ont fait de réels efforts en un an pour améliorer leur couverture 5G. En observant le nombre d'antennes commercialisées, on s'aperçoit qu'entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, Besançon passe de la 38e à la 16e place, Reims de la 45e à la 23e, et Strasbourg de la 28e à la 18e.

Une implémentation des antennes 5G en France en forte augmentation

Du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, le nombre d’antennes 5G ouvertes à la commercialisation dans l’Hexagone est passé de 34 569 à 52 599, soit une progression de 52 % sur 12 mois.

Certains opérateurs ont clairement pris une longueur d'avance dans ce domaine :

1. Free

2. Bouygues

3. SFR

Si Free reste en tête, les autres opérateurs mettent les bouchées doubles pour rattraper leur retard. En un an, le nombre d'antennes commercialisées par SFR a progressé de 88 %, celui d'Orange de 79 % et de Bouygues de 61 %