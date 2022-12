02 décembre 2022 à 00h15 par Philippe

App Store Awards : Quels sont les meilleurs jeux et apps de l'année 2022 ?

Depuis plus d'une décennie, Apple met à l'honneur les meilleurs jeux et apps à la fin de chaque année. Apple a donc dévoilé les lauréats 2022 des App Store Awards, mettant en lumière 16 apps et jeux qui ont inspiré les utilisateurs à s'engager plus profondément dans le monde qui les entoure, à développer leur imagination et à rester connectés avec leurs proches. Les lauréats de cette année représentent une communauté de développeurs du monde entier et dont les apps et les jeux ont été sélectionnés par l'équipe éditoriale de l'App Store d'Apple pour leurs expériences exceptionnelles et leur profond impact culturel.

Au total 16 apps ont été distinguées parmi 1,8 million en téléchargement vers 175 pays et régions. Chaque lauréat reçoit un prix physique inspiré du logo de l'App Store. Chaque prix est créé à partir d'aluminium recyclé à 100 % avec son nom gravé sur le côté.

L’application iPhone de l’année aux App Store Awards est BeReal. A n’importe quel moment de la journée, et une fois par jour, BeReal permet de partager un moment authentique en photo. L’application envoie une notification pour sauvegarder un souvenir en photo. L’application utilise la caméra arrière et celle à l' avant du smartphone afin de capturer les émotions des utilisateurs.

En ce qui concerne les jeux, c'est Apex Legends Mobile qui a été consacré "Jeu Iphone de l'année". Apex Legends Mobile est un jeu de tir stratégique de type Battle Royale proposant un gameplay basé sur des personnages légendaires et des batailles avec des combats rapides qui font de ce jeu l’un des meilleurs jeux de tir, en version mobile.

Les Apps

App iPhone de l'année : BeReal, de BeReal.

App iPad de l'année : GoodNotes 5, de Time Base Technology Limited.

App Mac de l'année : MacFamilyTree 10, de Synium Software GmbH.

App Apple TV de l'année : ViX, de TelevisaUnivision Interactive, Inc.

App Apple Watch de l'année :Gentler Streak , de Gentler Stories LLC.

Les jeux

Jeu iPhone de l'année : Apex Legends Mobile, de Electronic Arts.

Jeu iPad de l'année : Moncage, de X.D. Network Inc.

Jeu Mac de l'année : Inscryption, de Devolver.

Jeu Apple TV de l'année : El Hijo, de HandyGames.

Jeu Apple Arcade de l'année : Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty Ltd.

Jeu chinois de l'année : League of Legends Esports Manager, de Tencent.

Lauréats de la catégorie Impact culturel

En plus de récompenser les meilleures apps et les meilleurs jeux sur les appareils Apple, l'équipe éditoriale de l'App Store d'Apple a sélectionné les cinq titres de la catégorie Impact culturel pour leur effet positif durable sur la vie des gens et leur influence sur notre culture. Les lauréats de cette année encouragent les utilisateurs à plonger plus profondément dans leurs émotions, à se relier aux autres de façon authentique, mais aussi à rendre hommage à leur héritage et aux générations qui les ont précédés, tout en imaginant comment créer un monde meilleur.

- How We Feel

- Dot's Home

- Widget Locket

- Waterllama

- Inua