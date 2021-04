26 avril 2021 à 08h16 par Philippe

AppCom : une application qui permet aux communes de communiquer avec leurs habitants

Crédit Photo : iTunes

Avec l'annonce d'un troisième confinement dans tout le pays, les communes doivent réorganiser leur quotidien et faire part à leurs habitants des nouvelles mesures. Pour les grandes villes qui ont déjà une présence importante sur les réseaux sociaux et le web, communiquer n'est pas compliqué.

Mais pour les plus petites communes qui n'ont pas encore fait pleinement leur transition numérique, c'est plus difficile. C'est pour favoriser la communication entre les communes et leurs habitants que l'application AppCom a été créée.

AppCom est une application conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes communes de France, qui comptent de 500 à 10 000 habitants. Elle propose des outils de gestion intelligente des informations qui permet aux mairies de gagner du temps.



En plusieurs minutes, une commune peut diffuser une information à l'ensemble de sa population en envoyant un article qui notifie les habitants sur leur téléphone.

L'application AppCom s'adapte d'ailleurs à la charte graphique des communes, afin d'uniformiser leurs supports de communication.

L'application est disponible sur l'App Store et le Google Play.