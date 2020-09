23 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Applaydu, une application qui donne vie aux jouets Kinder grâce à la réalité augmentée

Crédit Photo : iTunes

Kinder Surprise propose désormais Applaydu, une nouvelle application mobile qui donne vie aux jouets Kinder, grâce à la réalité augmentée. L'application Applaydu propose une expérience immersive dédiée aux familles avec des enfants de 4 à 9 ans : les environnements, les personnages et les histoires sont pensés et construits pour stimuler leur imagination et leur capacité à apprendre de nouvelles choses.

Applaydu, comment ça marche ?

D'abord, il faut télécharger gratuitement l'application Applaydu disponible sur l'App store ou sur Google Play. Ensuite, il suffit de découvrir la surprise et sa notice dans son œuf Kinder Surprise et de scanner la notice pour voir prendre vie le jouet Kinder Surprise et découvrir de nouveaux jeux.

Dans chaque œuf Kinder Surprise, l'enfant découvre une nouvelle surprise et peut alors, par exemple, créer son avatar aux couleurs de son personnage préféré et porter un masque virtuel à son effigie, lire et s'inventer des histoires en compagnie de ses parents, danser, dessiner, se déguiser, découvrir les animaux etc… De nombreux jeux ont leur déclinaison multi-joueurs pour favoriser les petits moments de complicité enfants/parents.

En effet, elle propose des fonctions de contrôle parental telles que le rapport d'activités qui permet de suivre l'évolution de leurs enfants dans leur apprentissage et comprendre aussi leurs préférences. Ainsi, cette application familiale garantit une totale tranquillité d'esprit pour les parents.

La nouvelle application mobile Applaydu est sans publicité ni achat dans l'application. L'application est compatible avec tous les appareils Android et iOS à partir de Android 4.4 et iOS 12.