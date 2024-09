11 septembre 2024 à 08h55 par La rédaction

Apple a dévoilé les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : tout ce qu'il faut savoir sur ces modèles pro

Le lundi 9 septembre dernier, la firme de Cupertino a levé le voile sur sa dernière génération d'iPhone, à savoir l'iPhone 16.

Cette nouvelle gamme Pro intègre une bordure plus fine et elle inaugure des écrans plus grands : 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max

Ces smartphones marquent aussi une avancée significative pour la marque dans le domaine de la photographie mobile avec une caméra Fusion 48 Mpx de nouvelle génération, capable d'enregistrer des vidéos 4K en Dolby Vision à 120 i/s.

Un nouveau bouton « Commande de l’appareil photo »

Apple a intégré au nouvel iPhone 16 un bouton dédié à la photographie. Ce bouton physique, situé sur le côté de l'appareil, offre un accès rapide et intuitif à l'appareil photo. Il permet notamment d'ajuster le zoom en un simple geste. Mais ce n'est pas tout ! À l'avenir, le bouton "Camera Control" sera associé à l'"intelligence visuelle", une fonctionnalité qui exploitera les capacités de l'appareil photo pour reconnaître les objets et fournir des informations contextuelles.

L'intelligence artificielle au cœur de l'iPhone 16

Les performances sont assurées par la puce A18 Pro, qui offre une puissance de calcul plus élevée. Cette puce marque une avancée significative dans l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des appareils Apple. Entièrement compatible avec Apple Intelligence, la puce A18 ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités innovantes. Les utilisateurs pourront ainsi retrouver leurs photos en utilisant des descriptions textuelles ou se concentrer sur l'essentiel de leurs communications grâce à des résumés automatiques de leurs emails et notifications.

Si Apple Intelligence ne sera disponible qu'en bêta dans un premier temps (aux États-Unis dès le mois prochain, puis en France l'année prochaine), les utilisateurs pourront dès à présent profiter d'un Siri amélioré. Les gamers apprécieront également les gains de performances offerts par la puce A18 pour des jeux plus fluides et réalistes.

Les deux modèles Pro intègrent désormais quatre nouveaux micros de qualité studio, qui ont pour but de restituer des sons fidèles à la réalité, et les utilisateurs peuvent désormais filmer en Audio spatial.

Une autonomie légèrement améliorée

L'iPhone 16 Pro offre jusqu'à 27 heures de lecture vidéo, 22 heures de streaming vidéo et 85 heures de lecture audio. Mais c'est l'iPhone 16 Pro Max qui remporte la palme avec une autonomie encore plus impressionnante : jusqu'à 33 heures de lecture vidéo, 29 heures de streaming vidéo et 105 heures de lecture audio. Ces chiffres représentent une amélioration significative par rapport à la génération précédente.

Disponibilité et prix des iPhone 16 Pro et Pro Max

A partir du 20 septembre, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max sont disponibles en titane noir, titane naturel, titane blanc ou titane sable, avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To. L’iPhone 16 Pro est à partir de 1 229 € et l’iPhone 16 Pro Max est commercialisé à partir de 1 479 € pour la version 256 Go.