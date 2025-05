15 mai 2025 à 05h49 par La rédaction

Apple annonce une nouvelle génération de fonctionnalités d'accessibilité pour 2025

Fidèle à sa volonté de rendre la technologie accessible à tous, Apple vient d’annoncer une nouvelle salve de fonctionnalités d’accessibilité majeures, qui seront disponibles d’ici la fin de l’année sur l’ensemble de son écosystème — de l’iPhone à l’Apple Vision Pro, en passant par le Mac, l’iPad et l’Apple Watch.

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, la marque à la pomme réaffirme son engagement historique en faveur de l’inclusion numérique avec des outils puissants, nourris par l’intelligence artificielle embarquée, la puce Apple Silicon et une approche design centrée sur l’utilisateur. L’objectif : permettre à chaque personne, quelle que soit sa condition physique ou cognitive, d’utiliser pleinement ses produits et services.

Étiquettes d’accessibilité sur l’App Store : un tournant pour les développeurs et les utilisateurs

Une des annonces les plus attendues : l’arrivée des étiquettes d’accessibilité sur l’App Store. Ces nouvelles balises permettront aux développeurs de mettre en avant les fonctionnalités d’accessibilité intégrées à leurs apps (VoiceOver, Contrôle vocal, Sous-titres, Police agrandie, Contraste suffisant, etc.), tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’évaluer l’accessibilité d’une app avant de la télécharger.

Une loupe puissante et intelligente sur Mac

Déjà bien connue des utilisateurs d’iPhone, l’application Loupe arrive désormais sur Mac, et s’enrichit de capacités avancées. Reliée à la caméra de l’ordinateur (ou à celle d’un iPhone via la fonctionnalité Continuité), elle permet de zoomer sur l’environnement physique (un tableau blanc, un livre, un écran, etc.) et d’afficher plusieurs flux vidéo en direct simultanément.

Les utilisateurs peuvent personnaliser l’affichage avec des filtres, ajuster le contraste ou la perspective, capturer et enregistrer des vues… et même transformer les textes du monde réel en documents lisibles grâce au Lecteur Accessibilité, un nouveau mode de lecture intégré au système.

Braille Access : l’interface braille native de l’écosystème Apple

Autre nouveauté marquante : Braille Access, une interface unifiée permettant aux utilisateurs d’interagir en braille avec l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Vision Pro. Elle permet notamment de prendre des notes ou effectuer des calculs en braille (y compris le code Nemeth pour les mathématiques), d’ouvrir des fichiers BRF (Braille Ready Format) et de transcrire des conversations en direct via des afficheurs braille compatibles.

Un pas immense pour les élèves, les professionnels et toutes les personnes aveugles ou malvoyantes qui utilisent le braille au quotidien.

Un Lecteur Accessibilité pour tous les styles de lecture

Le Lecteur Accessibilité, intégré à tout l’écosystème Apple, est conçu pour les personnes dyslexiques, malvoyantes, ou simplement ayant besoin d’une expérience de lecture personnalisée. Il propose :

Un affichage simplifié,

Des polices personnalisables,

Un espacement des caractères réglable,

La lecture à voix haute du contenu.

Disponible sur iOS, macOS, iPadOS et visionOS, il peut être lancé à partir de n’importe quelle app, y compris via la Loupe.

L’Apple Watch devient un relais d’écoute pour les malentendants

Avec la fonction Écoute en temps réel, l’Apple Watch devient une véritable télécommande pour capter et retransmettre le son entendu par l’iPhone. Les utilisateurs peuvent afficher des sous-titres en direct sur la montre, revoir des passages manqués, ou piloter à distance une session d’écoute.

Une avancée discrète mais essentielle, notamment pour les réunions, les cours ou les interactions dans un environnement bruyant.

Apple Vision Pro et visionOS : vers une nouvelle accessibilité immersive

L’Apple Vision Pro, casque de réalité mixte, renforce ses fonctions d’accessibilité grâce à Zoom en réalité augmentée, à la Reconnaissance en direct d’objets et de textes, et à une API d’accès caméra qui permet à des apps tierces comme Be My Eyes de proposer de l’assistance visuelle à distance.

Grâce à cette approche, Apple ouvre la voie à une accessibilité mains libres et immersive dans les environnements numériques comme physiques.

Et aussi : une pluie d’innovations sur tous les appareils

Apple a annoncé de nombreuses autres fonctionnalités :

Voix personnelle : une voix générée en moins d'une minute à partir de 10 phrases, désormais disponible en espagnol (Mexique).

: une voix générée en moins d'une minute à partir de 10 phrases, désormais disponible en espagnol (Mexique). Sons en arrière-plan : avec égaliseur et minuterie pour améliorer la concentration.

: avec égaliseur et minuterie pour améliorer la concentration. Suivi de la tête : pour piloter un iPhone ou un iPad sans toucher l’écran.

: pour piloter un iPhone ou un iPad sans toucher l’écran. Reconnaissance des noms : pour alerter une personne sourde quand son prénom est prononcé.

: pour alerter une personne sourde quand son prénom est prononcé. Partage des réglages d’accessibilité : pour transférer temporairement ses préférences vers un autre appareil.

: pour transférer temporairement ses préférences vers un autre appareil. Accessibilité dans CarPlay : avec police agrandie et reconnaissance des pleurs de bébé.

: avec police agrandie et reconnaissance des pleurs de bébé. Contrôle de sélection pour ICM (interfaces cerveau-machine) : un projet pilote à fort potentiel pour les personnes avec des handicaps moteurs sévères.



Ces nouveautés sont prévues sur la bêta d’iOS 19 qui sera disponible cet été, avant une sortie officielle prévue à la rentrée, en parallèle du lancement de l’iPhone 17. Ces nouvelles fonctionnalités devraient profondément transformer l’expérience des utilisateurs en situation de handicap et, dans certains cas, ouvrir de nouvelles voies pour l’ensemble du public.