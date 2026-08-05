05 août 2026 à 02h12 par La rédaction

Apple attaque le Royaume-Uni en justice pour protéger les données chiffrées des utilisateurs d'iPhone

Le bras de fer entre Apple et le gouvernement britannique est loin d'être terminé. Après plusieurs mois de tensions autour de l'accès aux données chiffrées d'iCloud, le géant californien a décidé de porter une nouvelle fois l'affaire devant la justice. Derrière ce conflit se cache une question fondamentale qui dépasse largement les frontières du Royaume-Uni : un État peut-il contraindre une entreprise technologique à affaiblir son système de chiffrement afin de faciliter les enquêtes des autorités ?

Cette nouvelle étape judiciaire pourrait avoir des répercussions bien au-delà des seuls utilisateurs britanniques, tant les enjeux concernent l'avenir de la protection des données personnelles à l'échelle mondiale.

Une confrontation engagée depuis 2025

Le différend remonte au début de l'année 2025, lorsque le gouvernement britannique, en s'appuyant sur les dispositions de l'Investigatory Powers Act, a adressé à Apple une injonction technique particulièrement controversée.

Londres souhaitait alors que l'entreprise mette en place un mécanisme permettant aux services de renseignement d'accéder aux données iCloud protégées par le chiffrement de bout en bout. Cette première demande ne concernait pas uniquement les citoyens britanniques : elle visait également les utilisateurs situés dans le reste du monde, y compris aux États-Unis.

Pour Apple, une telle exigence revenait à créer une véritable « porte dérobée » ("backdoor") dans son infrastructure de sécurité. Une fois mise en place, cette capacité d'accès n'aurait pas seulement concerné les autorités britanniques mais aurait, selon l'entreprise, fragilisé l'ensemble du système de protection des données de ses clients.

La réaction de Washington ne s'était d'ailleurs pas fait attendre. Les autorités américaines avaient rapidement exprimé leur opposition à cette demande, provoquant un important incident diplomatique entre Londres et les États-Unis.

Apple préfère retirer une fonctionnalité plutôt que créer une porte dérobée

Face à cette pression, Apple a choisi une stratégie radicale. Plutôt que de modifier son architecture de sécurité mondiale, le constructeur a décidé de suspendre au Royaume-Uni la possibilité pour les nouveaux utilisateurs d'activer Advanced Data Protection (ADP), son niveau de protection le plus élevé pour iCloud.

Grâce à cette fonctionnalité, de nombreuses données personnelles bénéficient d'un chiffrement de bout en bout. Concrètement, les clés de déchiffrement restent exclusivement entre les mains de l'utilisateur, ce qui signifie que même Apple affirme être incapable d'accéder à ces informations.

En retirant cette option sur le marché britannique, l'entreprise estimait limiter les risques d'être contrainte de remettre des données auxquelles elle n'aurait techniquement pas accès.

Cette décision a toutefois eu une conséquence importante : sans Advanced Data Protection, certaines catégories de données stockées dans iCloud peuvent être remises aux autorités lorsqu'une demande légale est formulée.

Une nouvelle offensive du gouvernement britannique

Après plusieurs mois de silence, le dossier vient de rebondir. Selon les révélations du Financial Times, le Home Office a adressé une nouvelle injonction à Apple au cours de la seconde moitié de 2025. Contrairement à la première, cette demande ne viserait plus les utilisateurs américains mais uniquement les comptes britanniques.

Cette évolution apparaît comme une tentative d'éviter un nouvel affrontement diplomatique avec Washington tout en maintenant la pression sur Apple.

Le gouvernement britannique justifie cette demande par la nécessité de disposer d'outils efficaces dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les réseaux d'exploitation sexuelle des enfants. Londres estime que la législation britannique prévoit déjà les garanties nécessaires afin d'encadrer l'utilisation de ces pouvoirs exceptionnels.

Apple saisit une nouvelle fois la justice

Refusant toujours d'introduire une quelconque faille dans son système de sécurité, Apple a décidé de porter l'affaire devant l'Investigatory Powers Tribunal (IPT), la juridiction indépendante chargée d'examiner les recours liés aux activités des services de renseignement britanniques.

Selon le Financial Times, cette plainte a été déposée en juillet et vise directement cette nouvelle injonction technique.

La position du groupe américain reste inchangée depuis le début du conflit. Apple rappelle qu'elle n'a jamais conçu de mécanisme permettant de contourner le chiffrement de bout en bout et affirme qu'elle n'en développera jamais.

Dans une déclaration déjà formulée l'an dernier et réaffirmée ces derniers jours auprès de l'AFP, l'entreprise rappelle qu'elle "n'a jamais créé de porte dérobée" permettant d'accéder aux données chiffrées de ses utilisateurs et qu'elle "ne le fera jamais".

Des données toujours protégées… mais pas toutes

L'affaire porte essentiellement sur les sauvegardes iCloud bénéficiant d'Advanced Data Protection.

Lorsque cette option est activée, Apple ne dispose plus des clés permettant de déchiffrer plusieurs catégories de données sensibles, notamment les sauvegardes complètes de l'appareil, les photos, vidéos, fichiers stockés dans iCloud Drive, notes, rappels, mémos vocaux, favoris Safari ou encore certaines informations liées à Wallet.

En revanche, même en l'absence d'Advanced Data Protection, plusieurs services continuent d'utiliser un chiffrement de bout en bout. Les mots de passe enregistrés dans le Trousseau iCloud, les données de Santé ainsi que les conversations iMessage et FaceTime restent ainsi protégés par défaut et ne sont pas accessibles à Apple.

Un précédent qui pourrait faire jurisprudence

Au-delà du cas britannique, ce dossier est observé avec une grande attention par l'ensemble de l'industrie technologique.

Pour Apple, accepter une exception, même limitée au Royaume-Uni, reviendrait à créer un précédent susceptible d'être invoqué par d'autres gouvernements. Une fois le principe d'un accès exceptionnel admis, d'autres États pourraient réclamer des mécanismes comparables au nom de leurs propres impératifs de sécurité nationale.

Les défenseurs de la vie privée partagent cette inquiétude. Plusieurs organisations, dont Privacy International et Liberty, contestent également devant la justice britannique ce type d'injonction. Une audience distincte est d'ailleurs programmée en décembre 2026.

À l'inverse, les autorités britanniques considèrent que le chiffrement absolu peut empêcher les forces de l'ordre de recueillir des preuves essentielles dans certaines enquêtes criminelles ou antiterroristes.

Une décision très attendue

Le verdict de l'Investigatory Powers Tribunal pourrait désormais devenir une référence pour l'ensemble des démocraties confrontées au même dilemme : préserver un chiffrement fort garantissant la confidentialité des communications ou permettre aux autorités d'obtenir un accès exceptionnel dans des situations jugées critiques.

Quelle que soit l'issue de cette bataille judiciaire, ses conséquences dépasseront largement le Royaume-Uni. Une victoire d'Apple conforterait le principe selon lequel aucune entreprise ne devrait être contrainte d'affaiblir son système de chiffrement. À l'inverse, si les tribunaux britanniques validaient les demandes du gouvernement, d'autres pays pourraient être tentés d'adopter une stratégie similaire, relançant un débat mondial sur l'équilibre entre sécurité nationale et protection de la vie privée.

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