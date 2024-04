15 avril 2024 à 07h38 par La rédaction | 15 avril 2024 à 09h39

Apple autorise enfin les pièces d'occasion pour les réparations d'iPhone

Crédit Photo : Apple

Face à la pression croissante pour une meilleure réparabilité, Apple a annoncé un changement majeur dans ses processus de réparation. Désormais, les clients et les réparateurs indépendants certifiés pourront utiliser des pièces Apple d'origine provenant d'appareils usagés pour réparer certains modèles d'iPhone.

Cette nouvelle décision qui s'inscrit dans l'extension du programme "Self Service Repair" lancé en 2022, sera accessible dès cet automne pour les modèles d'iPhone 15 et ultérieurs. La réparation des iPhone sera plus accessible et plus abordable, en offrant aux clients et aux réparateurs indépendants une alternative aux pièces neuves.

Apple assure que les pièces d'occasion utilisées répondront aux mêmes normes de qualité et de sécurité que les pièces neuves. Toutefois, pour lutter contre le vol et le recel, Apple a mis en place un système de verrouillage d'activation. Les pièces provenant d'appareils signalés comme perdus ou volés ne pourront pas être utilisées pour effectuer des réparations.

Apple a aussi annoncé la suppression de l'exigence du numéro de série de l'appareil pour les commandes de pièces détachées sur le Self Service Repair Store, facilitant ainsi le processus de réparation pour les clients et les réparateurs. Cette mesure concerne les réparations n'impliquant pas le remplacement de la carte mère.

Les smartphones d'Apple garderont en mémoire l'historique des pièces remplacées et des réparations effectuées, accessible aux utilisateurs dans les paramètres. Cette fonctionnalité permettra de savoir si les composants réparés étaient neufs ou d'occasion.

Ce changement marque un tournant important pour Apple, qui s'est longtemps montré réticent à l'utilisation de pièces d'occasion dans ses réparations. Il s'inscrit dans une tendance plus large visant à rendre les appareils électroniques plus durables et réparables, en réduisant les déchets électroniques et en prolongeant la durée de vie des produits.