05 mars 2024 à 08h36 par La rédaction

Apple condamné à une amende record de 1,8 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne

L'Union européenne a infligé lundi 4 mars, une amende record de 1,8 milliard d'euros à Apple pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la musique en ligne. L'Union européenne accuse Apple d'avoir privilégié son propre service de streaming musical, Apple Music, en nuisant aux services concurrents.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par Spotify en 2019, accusant Apple d'empêcher ses concurrents d'informer les utilisateurs des options de paiement alternatives à l'App Store. La firme suédoise accusait le géant californien de violer les règles européennes de la "concurrence loyale".

Spotify, rival d'Apple dans le domaine du streaming musical, s'oppose depuis des années aux restrictions imposées par le géant américain aux développeurs d'applications pour l'App Store. Apple a imposé des commissions sur tous les achats de services et de contenus effectués sur l'iPhone. De plus, il est interdit aux applications de proposer des abonnements plus abordables en dehors de l'App Store.

La Commission européenne a finalement déterminé le montant de l'amende en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction, du chiffre d'affaires et de la capitalisation boursière d'Apple, et a également pris en compte les informations erronées fournies par l'entreprise durant l'enquête.

La réponse d'Apple et ses arguments

Apple accuse Spotify de vouloir tirer parti gratuitement des avantages de l'App Store. La firme de Cupertino estime que Spotify s'enrichit grâce à l'App Store sans contribuer financièrement à son développement.

Le groupe affirme que la décision de l'UE est basée sur une "interprétation erronée" de la loi et qu'elle aura un impact négatif sur les consommateurs et les développeurs. Apple a également souligné que le marché de la musique en streaming est très dynamique et que plusieurs concurrents, comme Spotify et Deezer, y prospèrent.

" Aucune preuve de pratiques anticoncurrentielles : les huit années d'enquête n'ont jamais débouché sur une théorie viable expliquant comment Apple entravait la concurrence sur un marché clairement florissant. ", a déclaré Apple dans un communiqué.

L'avenir de l'affaire

Le groupe californien a déclaré qu'il allait faire appel de cette décision, qu'il juge injustifiée.

L'appel d'Apple pourrait prendre plusieurs années avant d'être tranché par la Cour de justice de l'Union européenne. En attendant, Apple devra payer l'amende de 1,8 milliard d'euros.