05 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Apple confirme sa volonté d'intégrer de l'IA générative sur les iPhone

L'intelligence artificielle (IA) est devenue un mot-clé incontournable dans le monde de la technologie. Mais contrairement à d'autres tendances comme le métavers ou les NFT, l'IA a déjà conquis le grand public. Des outils comme ChatGPT et MidJourney en sont la preuve, avec leur popularité croissante et leurs applications concrètes.

Ce succès auprès du grand public offre aux marques une opportunité unique. Elles peuvent désormais s'appuyer sur des usages réels et tangibles de l'IA pour développer des stratégies marketing innovantes.

Lors de la présentation des résultats financiers d'Apple, Tim Cook a annoncé que l'entreprise travaillait activement sur l'IA générative. Cette technologie prometteuse permettra de créer de nouveaux types d'applications et de services, et Apple prévoit désormais de la rendre accessible dès cette année.

" En regardant vers l'avenir, nous continuerons à investir dans ces technologies et d'autres qui façonneront l'avenir. Cela inclut l'intelligence artificielle, où nous continuons à consacrer énormément de temps et d'efforts, et nous sommes heureux de partager les détails de notre travail en cours dans ce domaine plus tard cette année ", a déclaré Tim Cook jeudi dernier.

iOS 18 : l'intelligence artificielle au service de l'iPhone

iOS 18 se profile à l'horizon et promet d'être l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire de l'iPhone. Parmi les fonctionnalités attendues, on peut espérer une amélioration significative de Siri, l'assistant vocal intégré.

L'intelligence artificielle générative (IA générative) bouleverse l'industrie technologique. Samsung s'est déjà positionné en leader avec sa suite de fonctionnalités intelligentes Galaxy AI, dévoilée lors du lancement des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. L'engouement du public pour ces innovations incite les constructeurs à développer leurs propres solutions. Si des rumeurs évoquaient des progrès d'Apple dans ce domaine, la firme de Cupertino était jusqu'à présent discrète.

Si les déclarations d'Apple restent assez vagues, elles indiquent clairement l'intention de l'entreprise de se positionner sur ce marché en plein essor. Face à des géants comme Microsoft, OpenAI, Google et Meta, Apple pourrait dévoiler ses propres solutions lors de la WWDC en juin prochain.

iOS 18, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation des iPhone, pourrait être le terrain d'expression de ces nouvelles fonctionnalités.