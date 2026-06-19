19 juin 2026 à 02h29 par Philippe

Apple contraint d'augmenter ses prix : la flambée des puces mémoire rattrape l'iPhone et tout l'écosystème

L’augmentation des prix des produits Apple n’était plus qu’une question de temps. Après des mois de spéculations autour de la crise mondiale des composants mémoire et de ses conséquences sur l’industrie technologique, Tim Cook a confirmé ce que beaucoup redoutaient : les hausses tarifaires deviennent désormais inévitables.

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, le directeur général d’Apple, qui quittera ses fonctions en septembre pour laisser sa place à John Ternus, a reconnu que le groupe californien ne pouvait plus absorber seul l’explosion des coûts qui frappe sa chaîne d’approvisionnement. Une déclaration rare de la part d’un dirigeant traditionnellement très prudent sur les questions tarifaires.

Une crise des composants qui atteint Apple

Depuis plusieurs années, Apple avait réussi à préserver une relative stabilité de ses prix malgré les tensions géopolitiques, l’inflation et les perturbations des chaînes logistiques mondiales. Même lorsque certains concurrents relevaient régulièrement leurs tarifs, le constructeur de Cupertino parvenait généralement à maintenir les prix de ses produits phares ou à justifier les hausses par des améliorations matérielles substantielles.

Cette stratégie semble désormais arrivée à ses limites.

« Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables », a déclaré Tim Cook. « Nous faisons de notre mieux pour atténuer les augmentations considérables qui nous sont répercutées, et nous avons essayé de protéger nos clients de ces hausses, mais la situation est devenue intenable. »

Le dirigeant n’a toutefois précisé ni la date exacte de ces augmentations, ni les produits concernés, ni leur ampleur. Une chose paraît néanmoins acquise : aucun segment du catalogue Apple ne semble totalement à l’abri.

L’intelligence artificielle bouleverse le marché mondial de la mémoire

À l’origine de cette situation se trouve l’explosion de la demande en infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

Depuis l’essor spectaculaire de l’IA générative, les géants du numérique investissent massivement dans la construction de centres de données capables d’entraîner et d’exécuter des modèles toujours plus complexes. Ces infrastructures nécessitent d’énormes quantités de mémoire vive DRAM et de mémoire flash NAND, deux composants également indispensables aux smartphones, ordinateurs et tablettes.

Les fabricants de mémoire privilégient désormais les commandes destinées aux centres de données, où les marges sont souvent plus élevées. Résultat : l’offre disponible pour l’électronique grand public se réduit alors même que la demande demeure forte.

Cette pression sans précédent a provoqué une flambée spectaculaire des prix des composants. Selon plusieurs cabinets spécialisés, les tarifs de certaines catégories de mémoire ont progressé de 50 % à plus de 90 % sur plusieurs trimestres consécutifs, un phénomène qui pourrait se prolonger jusqu’en 2027.

Pour Tim Cook, pourtant considéré comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de la chaîne d’approvisionnement, la situation est exceptionnelle.

« Je n’ai jamais rien vu de tel dans aucun domaine en plus de quarante ans », a-t-il expliqué. « C’est une crue centennale. »

Apple face à une équation économique de plus en plus difficile

Le problème est particulièrement sensible pour Apple, dont les appareils embarquent toujours davantage de mémoire afin de répondre aux exigences des usages modernes et, surtout, des fonctions d’intelligence artificielle.

L’arrivée d’Apple Intelligence et des nouvelles générations de services IA impose en effet une augmentation continue des capacités mémoire des appareils. Les futurs iPhone, iPad et Mac devront intégrer davantage de RAM et de stockage afin de faire fonctionner localement certaines fonctionnalités avancées.

Or ces composants figurent précisément parmi ceux dont les coûts progressent le plus rapidement.

Selon plusieurs estimations d’analystes, le prix de certains modules mémoire utilisés dans les futurs smartphones pourrait être multiplié par trois, voire quatre par rapport aux générations précédentes. À l’échelle des dizaines de millions d’appareils produits chaque année par Apple, l’impact financier se chiffre en milliards de dollars.

Jusqu’à présent, la société avait réussi à amortir une partie de ces augmentations grâce à sa puissance d’achat et à des accords d’approvisionnement négociés de longue date avec ses fournisseurs. Mais même cette force de frappe semble aujourd’hui insuffisante face à l’appétit des acteurs de l’intelligence artificielle.

L’iPhone 18 en première ligne

L’attention se porte désormais sur la future génération d’iPhone attendue à l’automne.

Si Apple n’a encore confirmé aucun tarif, plusieurs analystes estiment que l’iPhone 18 pourrait devenir l’une des générations les plus coûteuses de l’histoire de la marque.

Les projections évoquent notamment un iPhone 18 Pro dont le prix de départ pourrait franchir le seuil symbolique des 1 299 dollars aux États-Unis, soit environ 200 dollars de plus que son prédécesseur. En Europe, où les taxes, les coûts logistiques et les fluctuations monétaires viennent s’ajouter au prix de base, l’impact pourrait être encore plus marqué.

La perspective est d’autant plus sensible que le marché attend également l’arrivée du premier smartphone pliant d’Apple. Un appareil qui devrait déjà se positionner dans le très haut de gamme et dont le tarif pourrait être affecté par la même inflation des composants.

Pour les consommateurs, cela marquerait une rupture avec une politique tarifaire relativement stable sur les iPhone ces dernières années.

Les Mac et les iPad également concernés

La hausse des prix ne devrait pas se limiter aux smartphones.

Les ordinateurs Mac et les tablettes iPad sont eux aussi fortement dépendants des évolutions du marché de la mémoire. Plusieurs observateurs soulignent d’ailleurs que certains ajustements récents du catalogue Apple pourraient déjà refléter cette pression croissante.

Le retrait de certaines configurations d’entrée de gamme au profit de versions mieux équipées et plus onéreuses a notamment été interprété comme une première réponse à l’augmentation des coûts des composants.

Les Mac, dont les performances reposent de plus en plus sur des quantités importantes de mémoire unifiée, apparaissent particulièrement exposés à cette évolution. Les futurs modèles intégrant davantage de capacités pour les usages liés à l’IA pourraient voir leurs prix progresser de manière significative.

Une industrie entière sous pression

Apple est loin d’être un cas isolé. Ces derniers mois, de nombreux acteurs du secteur technologique ont déjà répercuté une partie de leurs coûts supplémentaires sur les consommateurs.

Constructeurs de smartphones, fabricants d’ordinateurs, acteurs du jeu vidéo ou encore fournisseurs d’équipements informatiques : l’ensemble de l’industrie est confronté au même problème d’approvisionnement.

La situation est telle que même les entreprises disposant des plus importantes capacités financières peinent à sécuriser leurs besoins en composants. Les fournisseurs de mémoire, portés par une demande historique, disposent aujourd’hui d’un pouvoir de négociation inédit.

Cette nouvelle réalité économique pourrait durablement transformer le marché de l’électronique grand public, longtemps habitué à une baisse progressive des coûts de production malgré l’augmentation des performances.

La fin d’une exception Apple ?

Pendant des années, Apple a réussi à préserver ses marges tout en limitant les hausses de prix visibles pour ses clients. Cette capacité constituait l’un des principaux avantages concurrentiels du groupe.

Les déclarations de Tim Cook laissent toutefois entendre que cette période touche à sa fin. Malgré sa puissance financière et son poids dans l’industrie, Apple ne semble plus en mesure d’absorber seule une inflation aussi brutale des composants stratégiques.

À quelques semaines du renouvellement de la gamme iPhone et alors que la transition à la tête de l’entreprise approche, le message envoyé par le dirigeant est clair : la révolution de l’intelligence artificielle ne transforme pas seulement les usages numériques. Elle redéfinit également les équilibres industriels et économiques de toute la filière technologique.

Et cette fois, même Apple ne semble plus pouvoir y échapper.

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