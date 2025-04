25 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

Apple défie la physique avec l'iPhone 17 Air : finesse extrême, mais à quel prix ?

Une maquette en taille réelle de l’iPhone 17 Air dévoilée par Unbox Therapy laisse entrevoir un appareil d’une finesse inédite. À l’approche de sa présentation officielle attendue en septembre, ce modèle ultrafin suscite déjà l’admiration… et les interrogations.

Le design radicalement aminci de l’iPhone 17 Air n’est plus un simple fantasme alimenté par les rumeurs : grâce à la chaîne YouTube Unbox Therapy, les passionnés ont pu découvrir en vidéo une maquette industrielle en taille réelle du futur smartphone. Si cette reproduction n’est pas fonctionnelle, elle a néanmoins été conçue à partir des dimensions exactes transmises aux accessoiristes, notamment pour la fabrication de coques. Une source chinoise, jugée fiable, en serait à l’origine.

Une finesse record de 5,65 mm

Ce qui frappe immédiatement, c’est l’épaisseur — ou plutôt l’absence d’épaisseur — du terminal. À 5,65 millimètres, l’iPhone 17 Air deviendrait non seulement le plus fin de la gamme Apple, mais aussi l’un des smartphones les plus minces jamais conçus. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max afficherait 8,75 mm, l’iPhone 17 standard 7,96 mm, et le Galaxy S25 Edge de Samsung 5,84 mm.

Apple aurait donc réussi à battre son concurrent sur le terrain de la finesse. Selon la vidéo d’Unbox Therapy, la prise en main du prototype donne une véritable claque visuelle : l’appareil semble presque irréel, à peine plus épais que ses propres boutons latéraux. En main, la première impression est bluffante.

Une stratégie dictée par le design

Cette cure d’amincissement, Apple ne l’envisage pas comme une simple prouesse esthétique. Elle s’inscrirait dans une stratégie plus large : préparer le terrain pour un futur iPhone pliable. L’objectif serait de créer un smartphone qui, une fois replié, ne soit pas plus épais qu’un iPhone classique. En clair, Apple veut résoudre l’un des plus grands défauts des modèles pliants actuels : leur encombrement.

Mais cette finesse se paie au prix fort.

Des compromis assumés (ou subis)

Le premier compromis concerne la photographie. Pour caser tous les composants dans un châssis aussi fin, Apple aurait sacrifié la polyvalence photographique : l’iPhone 17 Air ne proposerait qu’un seul capteur arrière. Un retour en arrière inattendu pour une marque qui s’est toujours illustrée par ses innovations en photo mobile.

Deuxième sacrifice : l’autonomie. La minceur de l’appareil rend difficile l’intégration d’une batterie de grande capacité. Selon Lewis Hilsenteger, créateur de la chaîne Unbox Therapy, cela pourrait conduire à une expérience utilisateur frustrante à long terme, l’autonomie risque d’être très limitée, mais selon lui pour beaucoup, cela passera au second plan face à la finesse exceptionnelle du design.

Le spectre du Bendgate

La question qui taraude les esprits est évidemment celle de la robustesse. Ce n’est pas la première fois qu’Apple tente l’audace en matière de design — et cela ne s’est pas toujours bien passé. En 2014, le lancement de l’iPhone 6 Plus avait provoqué un tollé : le téléphone se pliait trop facilement. Le scandale avait été baptisé “Bendgate”, et c’est déjà Unbox Therapy qui l’avait révélé.

Le spectre de cet épisode refait surface. À 5,65 mm, l’iPhone 17 Air est encore plus fin que l’iPhone 6 Plus (7,1 mm). “Ne le mettez pas dans votre poche arrière”, plaisante Hilsenteger dans sa vidéo, non sans rappeler les souvenirs douloureux de 2014. Apple devra déployer toute son ingénierie pour s’assurer que cette finesse n’implique pas une fragilité structurelle.

Une offensive contre Samsung, mais pour quel public ?

Face à un Galaxy S25 Edge qui mise sur l’équilibre entre finesse et puissance, Apple prend le pari de l’esthétique avant tout. Un choix assumé qui ne plaira pas à tout le monde. L’iPhone 17 Air semble s’adresser en priorité aux utilisateurs sensibles au design et à la portabilité, quitte à faire des concessions importantes sur la puissance, la photographie ou l’autonomie.

Ce positionnement clivant est typiquement Apple : miser sur le désir et l’émotion plutôt que sur les fiches techniques. Reste à savoir si le public suivra. L’effet de nouveauté jouera sans aucun doute en faveur du modèle à sa sortie. Mais une fois cet effet dissipé, le ressenti à l’usage quotidien — et notamment les limites techniques — pourrait faire l’objet de critiques virulentes.

Verdict en septembre

D’ici là, les interrogations restent nombreuses : l’iPhone 17 Air sera-t-il aussi solide qu’élégant ? Sa fiche technique convaincra-t-elle au-delà de sa silhouette hors normes ? Apple n’a pas encore communiqué officiellement, mais la date de présentation est pressentie pour septembre 2025.

Une chose est sûre : en misant sur une finesse record, Apple s’apprête à bousculer les codes du smartphone… pour le meilleur ou pour le pire.