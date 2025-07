30 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction | 30 juillet 2025 à 03h37

Apple déploie iOS 18.6, macOS 15.6 et autres mises à jour : des correctifs essentiels, mais dans l'ombre d'iOS 26

Alors que l’attention est déjà braquée sur les futures versions majeures des systèmes d’exploitation d’Apple, la firme de Cupertino poursuit le développement de ses logiciels actuels avec une nouvelle salve de mises à jour estivales. Ce 30 juillet, Apple a publié iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6 Sequoia, watchOS 11.6, tvOS 18.6, visionOS 2.6 et HomePodOS 18.6, apportant principalement des corrections de bugs et des améliorations de sécurité.

Des mises à jour « de maintenance » mais cruciales

Il serait injuste de balayer ces versions d’un revers de main. Bien qu’elles n’introduisent aucune nouvelle fonctionnalité majeure, elles corrigent plusieurs problèmes importants, notamment un bug dans l’app Photos qui empêchait le partage des films souvenirs, ainsi qu’un souci dans l’app Santé. Les utilisateurs européens, eux, bénéficient d’un changement stratégique concernant l’installation d’apps tierces, dans la continuité du Digital Markets Act (DMA) imposé par l’Union européenne.

Ainsi, iOS 18.6 introduit une nouvelle expérience d’installation des boutiques d’applications alternatives et des apps téléchargées en dehors de l’App Store (sideloading). Terminés les écrans d’alerte anxiogènes : l’interface se veut plus claire, plus fluide et conforme aux attentes de Bruxelles.

Pas de révolution à l’horizon, mais de la stabilité au rendez-vous

Ces versions constituent probablement les éditions les plus stables avant le grand basculement de septembre. Elles sont le fruit d’un cycle de travail amorcé depuis presque un an, et c’est pourquoi elles sont essentielles, en particulier pour ceux qui privilégient la fiabilité à la nouveauté.

Le macOS Sequoia 15.6, par exemple, corrige un problème dans Finder et Apple Configurator, deux outils qui pouvaient échouer à restaurer un appareil en mode DFU (Device Firmware Update). Du côté des autres plateformes, les mises à jour apportent surtout des améliorations de performance et des correctifs mineurs : bugs dans visionOS, stabilisation de watchOS, optimisation de tvOS et HomePodOS…

Les anciennes versions ne sont pas oubliées

Fidèle à ses bonnes habitudes, Apple n’oublie pas les utilisateurs d’appareils non compatibles avec les derniers systèmes. En parallèle, la marque propose également macOS Ventura 13.7.7, macOS Sonoma 14.7.7 et iPadOS 17.7.9, intégrant eux aussi les dernières corrections de sécurité.

La liste de failles comblées est longue : WebKit, Mail, Find My, Notes, le noyau du système (kernel), et même des fonctions d’accessibilité, où les indicateurs de confidentialité (micro/caméra) pouvaient ne pas s’afficher correctement dans certains cas.

Comment installer iOS 18.6 ?

Si vous n’avez pas encore installé iOS 18.6, vous pouvez vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone ou iPad.

Conclusion : la stabilité avant tout

Bien qu’éclipsée par le tumulte de la WWDC et l’enthousiasme pour les bêtas d’iOS 26 et consorts, cette salve de mises à jour n’en reste pas moins essentielle pour la sécurité, la stabilité et la conformité réglementaire des appareils Apple. Elle marque aussi la fin d’un cycle, avant le passage aux nouvelles versions majeures prévues pour l’automne.

Pour ceux qui attendent avec impatience les fonctionnalités phares de la prochaine génération, il faudra encore patienter quelques semaines. En attendant, iOS 18.6 est là pour assurer une transition en douceur.