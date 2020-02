04 février 2020 à 06h00 par Philippe

Apple déploie la nouvelle version de Plans concurrente de Google Maps

Apple vient de lancer aux Etats-Unis la nouvelle VERSIO de son application Plans. Cette version concurrente de Google Maps devrait être prochainement disponible en Europe.

Aux Etats-Unis, les utilisateurs de cette application pré-installée sur l'iPhone profitent de nouveautés développées par Apple avec des informations plus détaillées. Cette refonte, qui rend la navigation plus rapide et plus précise, apportent aux utilisateurs " une vue exhaustive des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux et plus encore " selon Apple.

Parmi les principales nouveautés, l'application est améliorée avec la fonction " Look Around " avec des photos 3D en haute résolution au niveau de la rue. La fonctionnalité " Collections " permet désormais de partager des listes de lieux, comme sur Google Maps.

Pour l'instant, l'application Maps proposée par Apple ne peut pas rivaliser avec celle de Google. Mais l'objectif de la firme de Cupertino est donc de changer la donne cette année.

Apple a terminé de couvrir les Etats-Unis et prévoit de déployer ses nouvelles cartes européennes dans les prochains mois. Aucune date précise n'a été annoncée mais les premières évolutions devraient voir le jour d'ici le courant de l'année 2020.