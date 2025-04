16 avril 2025 à 00h00 par La rédaction | 16 avril 2025 à 07h45

Apple détrône Samsung grâce à l'iPhone 16e : une victoire stratégique au premier trimestre 2025

Malgré un contexte économique instable et des ventes en berne sur ses marchés historiques, Apple crée la surprise en s’imposant comme le premier constructeur mondial de smartphones au premier trimestre 2025. En cause : le succès fulgurant de l’iPhone 16e, son modèle d’entrée de gamme lancé en février.

C’est une première historique. Apple a pris la tête du classement mondial des constructeurs de smartphones au premier trimestre 2025, devançant d'une courte tête son éternel rival Samsung. D’après les chiffres publiés par le cabinet d’analyse Counterpoint Research, la firme de Cupertino a enregistré 19 % de parts de marché, contre 18 % pour le géant sud-coréen, qui subit un recul inattendu malgré le lancement récent de sa nouvelle gamme Galaxy S25.

L’iPhone 16e, un pari gagnant

Lancée le 28 février dernier, l’iPhone 16e est sans conteste la locomotive de cette performance. Successeur de l’iPhone SE, ce modèle positionné comme une version « abordable » de l’iPhone 16 (mais vendu tout de même 719 €) a rencontré un succès spectaculaire, notamment dans plusieurs pays d’Asie.

Alors que les marchés traditionnels d’Apple – les États-Unis, l’Europe et la Chine – montrent des signes de saturation, voire de recul, les ventes ont explosé au Japon, en Inde, en Afrique et en Asie du Sud-Est, permettant à Apple de compenser largement ses pertes. Le constructeur américain affiche ainsi une hausse globale de 4 % de ses ventes sur un an, dans un marché qui connaît lui-même une timide croissance de 1,5 %.

Samsung : un début d’année en demi-teinte

De son côté, Samsung accuse le coup. Malgré la sortie très attendue des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra en janvier, ainsi que le lancement de nouveaux modèles Galaxy A plus accessibles, les ventes du groupe sud-coréen ont reculé de 5 %. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce ralentissement : un engouement limité pour les smartphones pliables, un intérêt mitigé du grand public pour les fonctions dopées à l’intelligence artificielle, et une forte concurrence sur les marchés émergents.

La Chine et les challengers en embuscade

Derrière ce duel de titans, les constructeurs chinois confirment leur montée en puissance. Xiaomi conserve sa troisième place mondiale avec 14 % de parts de marché et une croissance annuelle de +5 %.

Vivo se distingue particulièrement avec une progression de 6 %, ce qui lui permet de ravir la quatrième place à Oppo, qui reste cinquième mais profite également de belles performances en Inde, en Amérique latine et en Europe.

Un contexte économique sous tension

Malgré ce bon départ pour l’année, les analystes se montrent prudents pour la suite. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, notamment les menaces de surtaxes douanières brandies par l’administration Trump sur les semi-conducteurs et les smartphones, pèsent sur la visibilité du marché.

Anticipant une hausse des droits de douane, Apple a d’ailleurs acheminé en urgence près de 1,5 million d’iPhone fabriqués en Inde vers les États-Unis par avion-cargo, évitant ainsi de potentielles hausses tarifaires. Une manœuvre habile qui reflète la nervosité ambiante dans l’industrie.

Et la suite ?

Rien ne garantit qu’Apple conservera son trône tout au long de l’année. Samsung prépare déjà une contre-offensive, et les constructeurs chinois poursuivent leur expansion agressive. De son côté, Apple publiera ses résultats financiers le 1er mai. L’occasion de mesurer l’impact réel de l’iPhone 16e sur ses performances économiques.

Une chose est sûre : le marché des smartphones en 2025 est plus imprévisible que jamais, tiraillé entre innovations technologiques, tensions géopolitiques et changements profonds dans les habitudes de consommation