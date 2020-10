15 octobre 2020 à 06h00 par Philippe | 15 octobre 2020 à 08h19

Apple dévoile enfin ses 4 nouveaux iPhone 12

La nouvelle gamme iPhone 12 est enfin arrivée. Elle se compose de quatre modèles : iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max avec une connectivité 5G, des écrans OLED et des appareils photo améliorés. Apple a ajouté une nouvelle fonction, MagSafe qui utilise des aimants pour maintenir le chargeur sans fil en place, afin de garantir une bonne répartition des bobines de Qi. L'iPhone 12 se recharge jusqu'à 15 W, soit le double de la vitesse précédente, de 7,5 W.

iPhone 12 et l'iPhone 12 mini

Compatibles 5G, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont dotés de grands écrans Super Retina XDR bord à bord et de la nouvelle protection Ceramic Shield. Ces deux smartphones sont pourvus de La puce A14 Bionic qui est basée sur un procédé de gravure en 5 nanomètres. Cette puce dispose d'un Neural Engine 16 cœurs (augmentation de 80 % en termes de performances) capable d'effectuer 11 mille milliards d'opérations à la seconde.

La taille de l'écran de l'iPhone 12 est de 6,1 pouces et celle du modèle iPhone 12 mini est de 5,4 pouces. Ces deux smartphones arborent un nouveau design à bords plats, un boîtier en aluminium et d'une face avant renforcée par la protection Ceramic Shield. Plus résistante que le verre, elle a été soumise à un processus de cristallisation à haute température, qui consiste à faire croître des cristaux nano-céramiques dans la matrice en verre, multipliant ainsi par quatre sa résistance aux chutes.

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont dotés d'un design tout écran Super Retina XDR qui étend encore la surface d'affichage. Les deux modèles offrent un contraste de 2 000 000:1 et une luminosité maximale presque deux fois supérieure à celle de l'iPhone 11.

Ces 2 iPhones ont obtenu l'indice de protection IP68. Ils résistent à une immersion dans l'eau à une profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum, et sont protégés contre les éclaboussures de café, ou de soda.

Le système de double appareil photo comporte un appareil photo ultra grand-angle ainsi qu'un nouvel appareil photo grand-angle avec une ouverture à ƒ/1,6 pour les photos et les vidéos en condition de faible luminosité. La caméra TrueDepth et les appareils photo grand-angle et ultra grand-angle intègrent tous le mode Nuit et la fonctionnalité Deep Fusion. Les photographes pourront capturer des images plus lumineuses avec de meilleurs contrastes dans les environnements sombres grâce au mode Nuit, et réaliser des photos avec moins de bruit et une meilleure texture grâce à Deep Fusion. La technologie Smart HDR 3 utilise l'apprentissage automatique pour ajuster la balance des blancs, le contraste, la texture et la saturation des photos de manière intelligente, pour un résultat très naturel.

L'iPhone 12 embarque une caméra capable de réaliser des vidéos HDR avec Dolby Vision. Il est posible de réaliser, monter et partager des vidéos de qualité cinéma directement sur l'iPhone. L'étalonnage Dolby Vision est effectué en direct, pendant l'enregistrement, et se poursuit pendant le montage, dans l'app Photos ou dans iMovie.

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini seront disponibles dans des capacités de 64 Go, 128 Go et 256 Go et avec les finitions en bleu, vert, noir, blanc et Product(Red), à partir de 909 € et de 809 €. Les précommandes pour l'iPhone 12 débuteront le vendredi 16 octobre, avec une disponibilité à partir du vendredi 23 octobre. L'iPhone 12 mini sera disponible en précommande dès le vendredi 6 novembre et en magasin à partir du vendredi 13 novembre.

iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Egalement compatibles 5G, les iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max disposent également d'un écran bord à bord Super Retina XDR et d'une puce A14 Bionic conçue par Apple. Les modèles d'iPhone 12 Pro présentent un nouveau design à bord plat composé d'une bande en acier inoxydable et d'un dos en verre mat. Ils inaugurent également la nouvelle Ceramic Shield qui est plus résistante que le verre utilisé sur n'importe quel smartphone car le verre est renforcé avec des cristaux de nano-céramique qui améliorent considérablement la solidité et multiplient par quatre la résistance aux chutes.

L'écran de l'iPhone 12 Pro est de 6,1 pouces et celui de l'iPhone 12 Pro Max est de 6,7 pouces. Ces écrans OLED améliorent la vision de contenu vidéo HDR, avec une luminosité maximale de 1 200 nits.

Les modèles d'iPhone 12 Pro ont obtenu l'indice de protection IP68 afin de résiter à une immersion dans l'eau à une profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum.

Ils profitent d'un nouveau processeur de signal d'image (ISP). Les modèles d'iPhone 12 Pro intègrent également le nouveau format Apple ProRAW qui sera disponible d'ici la fin de l'année permettant d'allier le traitement d'images multiframe d'Apple et la photographie computationnelle à la polyvalence du format RAW. Les utilisateurs pourront facilement contrôler la couleur, des détails et de la plage dynamique directement intégré à l'iPhone, ou à d'autres apps de retouche photo professionnelles.

L'iPhone 12 Pro est équipé du nouvel appareil photo grand-angle à sept éléments avec ouverture à ƒ/1,6, pour un gain de performances de 27 % en conditions de faible éclairage pour les photos et la vidéo ; d'un appareil photo ultra grand-angle offrant un angle de vue de 120 degrés et d'un téléobjectif avec une longueur focale de 52 mm, pour cadrer des portraits, avec un zoom optique allant jusqu'à 4x.

En ce qui concerne l'iPhone 12 Pro Max, le nouvel appareil photo grand-angle à ouverture ƒ/1,6 permet d'améliorer la qualité des clichés en conditions de faible éclairage. Il comprend également un appareil photo ultra grand-angle étendu et un téléobjectif 65 mm pour plus de flexibilité avec des prises de vue plus rapprochées et des cadrages plus serrés. Réunis, ces appareils photo offrent une plage de zoom optique cinq fois supérieure.

Les améliorations apportées au mode Nuit, désormais étendu à la caméra TrueDepth et à l'appareil photo ultra grand-angle améliorent la luminosité des images. De plus, le mode Accéléré du mode Nuit propose des temps d'exposition plus longs pour des vidéos plus nettes, et une exposition plus douce en conditions de faible luminosité avec l'utilisation d'un trépied.

Les modèles d'iPhone 12 Pro offrent la possibilité de créer des vidéos HDR avec Dolby Vision, jusqu'à 60 i/s avec une meilleure stabilisation vidéo, pour des productions de qualité cinéma. L'étalonnage Dolby Vision est traité en direct et conservé pendant le montage, dans l'app Photos et dans iMovie, mais aussi sur Final Cut Pro X d'ici la fin de l'année. Les vidéos peuvent être partagées sur des appareils externes via AirPlay jusqu'au format 4K Dolby Vision.

Le nouveau scanner LiDAR, qui équipe les modèles de la gamme Pro, offre la possibilité de mesurer la distance de la lumière et la profondeur de pixels d'une scène. Cette technologie offre des expériences de RA plus rapides et une mise au point automatique 6x plus rapide en conditions de faible éclairage.

L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seront disponibles dans des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go en finitions graphite, argent, or et bleu Pacifique, à un prix de revente Apple à partir 1 159 € (iPhone 12 Pro) et 1 259 € (iPhone 12 Pro Max).