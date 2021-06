09 juin 2021 à 07h11 par Philippe

Apple dévoile iOS 15

Lors de sa conférence d'ouverture de la WWDC, Apple a levé le voile sur iOS 15 la nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone qui débarquera cet automne. Au menu des nouveautés, on note surtout des nouvelles fonctionnalités au niveau de Facetime et de SharePlay ainsi que des changements apportés aux notifications. Des évolutions ont également été apportées sur Safari et Apple Plans.

FaceTime

En effet, grâce à l'audio spatial, les voix des appels FaceTime semblent provenir de l'endroit où la personne apparaît à l'écran, et de nouveaux modes pour les micros font ressortir les voix par rapport aux bruits de fond. Le mode Portrait devient Vertical sur FaceTime et s'adapte aux appels vidéo pour que les utilisateurs puissent flouter l'arrière plan et occuper le premier plan. Dans les appels FaceTime en groupe, une nouvelle présentation en grille permet de voir plus de monde à la fois.

Shareplay

De plus avec SharePlay, il est possible de partager ses expériences lors des appels FaceTime, par exemple écouter de la musique avec Apple Music, regarder une série ou un film en même temps ou partager son écran pour consulter des apps ensemble. SharePlay fonctionne sur iPhone, iPad et Mac, et des commandes de lecture partagées permettent à chaque participant d'une session SharePlay de lancer la lecture, de mettre en pause ou d'avancer. SharePlay s'étend même à l'Apple TV, ce qui permet de regarder des séries ou des films sur grand écran tout en établissant le contact par FaceTime, pour que tout le monde en profite en même temps. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch et bien d'autres sont en train d'intégrer SharePlay à leurs apps, créant ainsi des façons inédites de partager des moments.

Les appels FaceTime ne se limitent plus aux appareils Apple, grâce à la possibilité de créer un lien depuis un iPhone, un iPad ou un Mac et de le partager par Messages, Calendrier, Mail ou encore via des apps tierces pour que tout le monde puisse se joindre à un appel FaceTime depuis le navigateur web d'un appareil Android ou Windows. Comme les appels FaceTime sur le Web restent chiffrés de bout en bout.

Des outils pour se concentrer

Concentration est une nouvelle fonctionnalité qui filtre les notifications et les apps en fonction de ce que l'on estime important. Cette fonction permet de régler son appareil en créant un réglage de Concentration personnalisé ou en en choisissant un parmi ceux suggérés. Une fois définie, la fonction exploite l'intelligence embarquée pour suggérer une liste de personnes et d'apps autorisées à envoyer des notifications. Les suggestions de Concentration varient en fonction du contexte, comme les heures de travail ou l'approche du coucher. Il est possible de créer des pages d'écran d'accueil réunissant des apps et des widgets qui s'appliquent spécifiquement aux moments de concentration, afin de réduire les tentations et de n'afficher que les apps les plus pertinentes. Lorsque la fonction Concentration bloque les notifications entrantes, le statut correspondant s'affiche automatiquement dans Messages, indiquant que la personne n'est pas joignable à ce moment là.

Une nouvelle expérience en matière de notifications

Les notifications intègrent désormais des photos de contact pour les personnes et des icônes plus grandes pour les apps qui les rendent plus facilement identifiables. Pour réduire les sources de distraction, un nouveau résumé des notifications regroupe les notifications non urgentes pour les diffuser au moment le plus opportun, par exemple le matin ou le soir. Grâce à l'intelligence embarquée, les notifications sont classées par ordre de priorité : les plus importantes se placent en tête, en fonction des interactions de la personne avec les différentes apps. Les messages urgents sont livrés immédiatement. Ainsi, les communications importantes ne finiront pas dans le résumé et il sera facile de mettre en sourdine toute app ou tout échange de messages pendant une heure ou toute une journée.

La fonctionnalité Spotlight recherche des photos en fonction de l'endroit où elles ont été prises et des personnes, des scènes ou des objets qui y figurent. Et, grâce à Texte en direct, elle est capable de trouver du texte dactylographié ou manuscrit au sein des photos. Spotlight propose désormais une recherche d'images sur le Web et de tout nouveaux résultats enrichis pour les acteurs, les musiciens, les séries TV et les films. Des résultats améliorés pour les contacts affichent les conversations récentes, les photos partagées et même la position géographique de la personne si la fonction Localiser est activée.

Safari

Safari affiche un nouveau design qui permet d'accéder plus facilement aux commandes d'une seule main et qui met le contenu à l'honneur. Compacte et légère, la nouvelle barre d'outils flotte au bas de l'écran, ce qui permet de balayer facilement d'un onglet à l'autre. Les Groupes d'onglets permettent d'enregistrer des onglets pour y accéder à tout moment sur iPhone, iPad et Mac. De nouvelles fonctionnalités, comme la page d'accueil personnalisable et des extensions web sur iOS, rendent Safari encore plus personnel et plus puissant.

Apple Plans

L'app Plans apporte désormais plus de détails dans les centres urbains, les zones commerçantes et les bâtiments, des informations sur l'altitude, de nouvelles couleurs et libellés de routes, des monuments et sites revisités, et un nouveau mode Nuit baignant dans une lueur de clair de lune. L'app Plans renouvelle notre vision du monde.

En voiture avec l'iPhone ou CarPlay, Plans offre une expérience de conduite urbaine en trois dimensions livrant de nouveaux détails qui permettent de mieux voir et appréhender des éléments aussi importants que les voies de sortie, les terre pleins centraux, les pistes cyclables ou les passages piétons4. Les personnes qui se déplacent en transports en commun trouvent plus facilement les stations et les arrêts les plus proches, et peuvent épingler leurs lignes préférées. Plans suit automatiquement le trajet choisi et prévient dès qu'il est temps de descendre. Il est même possible de garder le fil de son itinéraire sur l'Apple Watch. Avec iOS 15, il suffit à l'utilisateur de lever son iPhone, et Plans détermine automatiquement sa position précise pour lui proposer un itinéraire piéton détaillé en réalité augmentée.