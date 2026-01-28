28 janvier 2026 à 00h00 par Philippe

Apple dévoile l'AirTag 2 et renforce la précision de la localisation d'objets

Apple n’a pas attendu le printemps pour lever le voile sur la nouvelle génération de son célèbre traqueur d’objets. Sans campagne tapageuse ni rupture esthétique, la firme de Cupertino officialise l’AirTag 2, une version profondément revue sur le plan technique, pensée pour renforcer l’efficacité de la localisation tout en conservant l’ADN d’un produit devenu central dans l’écosystème Apple.

Depuis son lancement au printemps 2021, l’AirTag s’est imposé comme un accessoire du quotidien pour des millions d’utilisateurs. Clés, sacs, portefeuilles ou bagages : la petite balise s’appuie sur le réseau Localiser, composé de centaines de millions d’appareils Apple dans le monde, pour transmettre de manière anonyme et chiffrée la position d’un objet égaré. Un système si efficace qu’il a fini par être adopté par de nombreuses compagnies aériennes dans la gestion des bagages perdus.

Avec l’AirTag 2, Apple ne cherche pas à réinventer le concept, mais à en repousser les limites techniques.

Un design inchangé, une technologie largement améliorée

À première vue, rien ne distingue cette nouvelle génération du modèle précédent. L’AirTag conserve son design minimaliste, avec sa face blanche en polycarbonate et son dos en acier inoxydable poli. Un choix assumé par Apple, qui préfère concentrer ses efforts sur l’amélioration des performances internes plutôt que sur une refonte esthétique.

Le principal changement réside dans l’intégration de la puce Ultra Wideband de deuxième génération, déjà présente dans les iPhone 17, l’iPhone Air ainsi que les Apple Watch Series 11 et Ultra 3. Cette évolution permet d’améliorer significativement la fonction de localisation précise, qui guide visuellement l’utilisateur vers son objet perdu. Apple annonce une portée accrue de 50 % par rapport à la première génération, sans toutefois communiquer de distance maximale chiffrée.

Concrètement, cette technologie permet d’indiquer avec une grande précision la direction et la distance séparant l’utilisateur de l’AirTag, qu’il se trouve sous un canapé, dans un sac ou entre les sièges d’une voiture.

Une détection renforcée grâce au Bluetooth et à l’Apple Watch

Autre amélioration notable : la puce Bluetooth a elle aussi été optimisée. Cette évolution étend la distance à laquelle l’AirTag peut être détecté par les appareils environnants, facilitant sa localisation dans des environnements encombrés ou très fréquentés.

Pour la première fois, la fonction de localisation précise devient accessible directement depuis certaines Apple Watch. Les modèles Series 9 et ultérieurs, ainsi que l’Apple Watch Ultra 2 et plus récentes, permettent désormais de retrouver un objet sans passer par un iPhone. Une avancée significative pour les utilisateurs très équipés de l’écosystème Apple, qui renforce l’autonomie de la montre dans les usages du quotidien.

Un haut-parleur plus puissant pour une recherche plus rapide

Apple a également revu la conception interne de la balise. L’AirTag 2 embarque un haut-parleur annoncé comme 50 % plus puissant, capable d’émettre un signal sonore audible jusqu’à deux fois plus loin que sur la génération précédente. Associé à un nouveau son distinctif, ce haut-parleur vise à accélérer la recherche d’un objet, notamment dans des espaces clos ou difficiles d’accès.

Ces améliorations sonores viennent compléter les signaux visuels et haptiques déjà présents dans l’app Localiser, afin de rendre la récupération d’un objet aussi rapide que possible.

Sécurité, confidentialité et lutte contre les usages malveillants

Comme pour le premier modèle, Apple insiste sur les mécanismes de protection intégrés à l’AirTag 2. Le réseau Localiser repose sur un système de transmission anonyme et chiffré, empêchant toute identification des appareils participants. La marque rappelle également que l’AirTag a été conçu exclusivement pour retrouver des objets, et non pour suivre des personnes ou des animaux.

La nouvelle génération bénéficie d’une architecture interne revue afin de renforcer la protection des données de localisation et de limiter les risques d’utilisation abusive, un sujet régulièrement au cœur des débats depuis le lancement du produit.

Un outil devenu incontournable pour les compagnies aériennes

Dans son communiqué, Apple met une nouvelle fois en avant l’adoption de l’AirTag par les compagnies aériennes. Grâce à la fonctionnalité de partage temporaire de la localisation d’un objet, les voyageurs peuvent désormais transmettre la position de leurs bagages aux transporteurs en cas de perte.

Plus de 50 compagnies prennent aujourd’hui en charge cette fonctionnalité. Selon Apple, qui cite des données issues de l’entreprise SITA, cette intégration aurait permis de réduire de 26 % les retards de livraison de bagages et de diminuer de 90 % les cas de bagages considérés comme définitivement perdus ou irrécupérables.

Un prix inchangé et une compatibilité logicielle récente

Bonne nouvelle pour les consommateurs : Apple n’augmente pas les tarifs. L’AirTag 2 est proposé au même prix que son prédécesseur, soit 35 euros à l’unité et 119 euros pour le pack de quatre. En France, ces tarifs marquent même une légère baisse par rapport aux précédentes références.

À noter toutefois que le bon fonctionnement de certaines nouvelles fonctionnalités nécessite iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1, des mises à jour logicielles attendues prochainement.