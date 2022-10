24 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Apple dévoile la dixième génération de l'iPad

Apple vient de lever le voile sur l’iPad de 10ème génération arborant un grand écran Liquid Retina de 10,9 pouces. En effet à l'instar de l'iPad Air, ce nouvel iPad gagne un peu en taille de diagonale, puisqu’il passe de 10,2 à 10,9 pouces. Equipé de la puce A14 Bionic, ce nouvel iPad dispose d'une nouvelle caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx placée sur le côté le plus long, plus pratique pour les appels vidéo lorsque l'iPad est en mode paysage, ainsi qu'un nouvel appareil photo arrière 12 Mpx qui peut réaliser des vidéos 4K.

Nouveau design tout écran en quatre finitions

Le design a été revu avec un bouton central enlevé et un port jack supprimé. Le nouvel iPad arbore un design tout écran décliné en quatre magnifiques finitions (bleu, rose, jaune et argent). L'écran Liquid Retina 10,9 pouces s'étend d'un bord à l'autre avec une résolution de 2 360 x 1 640 pixels, près de 4 millions de pixels, une luminosité de 500 nits et la technologie True Tone. Touch ID est désormais intégré au bouton supérieur de l'iPad, pour le déverrouiller, se connecter aux apps ou utiliser Apple Pay encore plus facilement.

Caméra, appareil photo et système audio avancés

Une grande première sur l'iPad : la caméra avant est désormais placée sur le côté le plus long. Que ce soit pour passer des appels FaceTime ou enregistrer une vidéo pour les réseaux sociaux, les utilisateurs pourront désormais avoir le regard orienté face à la caméra. La caméra avant ultra grand angle horizontale dotée d'un capteur 12 Mpx et d'un champ de vision à 122 degrés permet à Cadre centré de s'ajuster automatiquement pour garder la personne dans le champ même si elle se déplace. Le nouvel appareil photo grand-angle 12 Mpx à l'arrière de l'iPad permet de prendre des photos haute résolution et des vidéos 4K avec la prise en charge du ralenti à 240 i/s.

Wi-Fi 6, 5G et USB-C

Le nouvel iPad prend en charge le Wi-Fi 6. Les modèles Wi-Fi + Cellular, équipés de la 5G, peuvent atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 3,5 Gbits/s. La tablette est compatible avec la technologie Gigabit LTE, les cartes SIM physiques et les cartes eSIM avec activation sur l'appareil.

Terminé la transition vers l'USB-C entamée avec ses autres tablettes. Un port USB-C dédié prend désormais en charge les accessoires comme le nouveau Magic Keyboard Folio. Pour la première fois, l'iPad dispose d'un clavier doté d'un grand trackpad entièrement cliquable et compatible avec les gestes Multi-Touch, pour défiler, balayer, pincer et déplacer le curseur. La nouvelle rangée composée de 14 touches de fonction permet d'accéder plus facilement aux raccourcis et aux actions les plus utilisées, comme le réglage du volume ou de la luminosité. Son design modulaire en deux parties se compose d'un clavier détachable et d'une protection arrière qui se fixe de façon magnétique sur l'iPad. Le clavier se fixe lui aussi de façon magnétique au Smart Connector, situé sur le côté de l'iPad, qui assure à la fois l'alimentation et le transfert de données. Les utilisateurs n'ont donc jamais besoin de recharger ni de jumeler le clavier, et peuvent le replier facilement derrière l'iPad, ou le détacher complètement. La protection arrière dispose d'un support ajustable qui permet d'adapter l'angle de vision pour jouer à des jeux, regarder des vidéos, et plus encore.

iPadOS apporte de puissantes nouvelles fonctionnalités

iPadOS 16 inaugure de nouvelles fonctionnalités de productivité et de collaboration. L'app Messages offre la possibilité de modifier ou de rappeler des messages tout juste envoyés, de récupérer des messages récemment supprimés et de marquer des conversations comme non lues pour y revenir ultérieurement. Messages intègre également de nouvelles fonctionnalités de collaboration qui permettent de commencer ou de gérer des projets partagés, de manière fluide et rapide.

Freeform, une nouvelle app de productivité intégrée à iPadOS et qui comprend un tableau blanc polyvalent prenant en charge l'Apple Pencil, permet de consulter des contenus, de les partager et d'y collaborer, le tout au même endroit. La Photothèque partagée iCloud permet de partager des photos de façon fluide et automatique entre six membres d'une même famille.

Dans Safari, les Groupes d'onglets partagés permettent de naviguer sur le Web à plusieurs avec des clés d'identification plus sécurisée. Dans Mail, les utilisateurs peuvent désormais planifier l'envoi de leurs e-mails, et disposent de quelques secondes pour annuler l'envoi d'un message avant qu'il n'atteigne la boîte de réception du destinataire.

L'app Météo arrive sur l'iPad, dans une version optimisée. Quant à Texte en direct, il utilise l'intelligence embarquée pour détecter le texte présent sur les images à l'échelle du système. Cette fonctionnalité est désormais compatible avec les contenus vidéo : le texte devient interactif sur les images de vidéos en pause. La Recherche visuelle permet désormais de prélever un sujet dans une image ou de l'isoler en supprimant l'arrière-plan d'un simple geste.

Prix et disponibilité

Les modèles Wi-Fi du nouvel iPad sont disponibles à partir de 589 € et les modèles Wi-Fi + Cellular à partir de 789 €. Le nouvel iPad, disponible dans des configurations de 64 Go et 256 Go, existe en bleu, rose, jaune et argent. Le nouveau Magic Keyboard Folio, conçu spécialement pour ce nouvel iPad, est vendu au prix de 299 €, et il est disponible en blanc.