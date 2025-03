04 mars 2025 à 00h00 par La rédaction | 04 mars 2025 à 06h06

Apple devrait dévoiler son premier smartphone pliable en 2026

Crédit Photo : Forbes

Le marché des smartphones pliables pourrait connaître un tournant majeur en 2026 avec l'entrée d'Apple dans ce secteur en pleine évolution. L'entreprise de Cupertino travaillerait activement sur un iPhone pliable, avec une innovation de taille : l'élimination de la pliure visible sur l'écran, un problème récurrent des modèles actuels.

Une prouesse technologique pour se différencier

Selon le média coréen ETNews, Apple aurait réussi à concevoir un écran pliable sans pliure visible, grâce à une collaboration étroite avec ses fournisseurs. Samsung Display aurait été choisi pour fournir la dalle OLED, tandis que Corning développerait un verre ultra-fin (UTG) offrant une résistance accrue.

Cette avancée majeure pourrait donner à Apple un avantage concurrentiel décisif face aux modèles Samsung Galaxy Z Fold et autres téléphones pliables d'OPPO ou Google. L'élimination du pli ne serait pas qu'un atout esthétique, mais également une amélioration fonctionnelle, offrant une expérience utilisateur plus fluide et agréable.

Un design optimisé et une fabrication haut de gamme

L'iPhone pliable adopterait un format "livre", avec un écran externe de 5,49 pouces et un écran interne de 7,74 pouces une fois déplié. Ce format, plus compact que celui des concurrents, rappellerait l'iPad Mini lorsqu'il est ouvert.

La charnière, élément critique des smartphones pliables, serait développée par Amphenol, un fournisseur déjà partenaire d'Apple pour les MacBook Pro. Cette association promet un mécanisme robuste et durable, capable de supporter des années d'utilisation sans altération de la structure.

Une stratégie d'innovation prudente

Apple adopte une approche mesurée face à ce nouveau marché. Contrairement à Samsung qui a misé très tôt sur les smartphones pliables, Apple préfère peaufiner son produit avant de le commercialiser. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de proposer une technologie mature et résolument innovante.

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg confirme que le lancement de ce modèle est toujours prévu pour 2026. En plus de cet iPhone pliable, un autre modèle inédit pourrait également voir le jour, marquant un tournant important dans le design des futurs iPhone.

Une réponse aux attentes du marché

L'entrée d'Apple sur le segment des smartphones pliables risque de redessiner la concurrence. Si Samsung et les marques chinoises comme OPPO ou Xiaomi ont déjà établi une présence forte, Apple pourrait rapidement imposer ses standards en termes de qualité, de design et d'expérience utilisateur.

Alors que les iPhone 17 sont attendus pour fin 2025, l'année 2026 pourrait bien être celle du renouveau pour Apple. Reste à savoir si ce smartphone pliable réussira à conquérir le public et à s'imposer comme une référence incontournable dans l'univers des mobiles pliables.

