22 mai 2024 à 05h10 par La rédaction

Apple en Chine : des prix cassés pour sauver les iPhone haut de gamme face à la concurrence locale

En Chine, les smartphones haut de gamme d'Apple perdent du terrain face aux concurrents locaux proposant des prix plus attractifs.

Face à la concurrence croissante des acteurs locaux, tels que Huawei, Vivo ou Honor, Apple a décidé de lancer une offensive commerciale agressive en Chine.

La promotion concerne les smartphones haut de gamme, notamment les iPhone "Pro" et "Pro Max". Des réductions importantes sur certains modèles d'iPhone vont jusqu'à 2300 yuans (environ 292 euros), du 20 au 28 mai. Cette stratégie vise à stimuler les ventes dans un marché chinois crucial pour la marque.

Malgré une croissance de 12% des livraisons en mars (selon les données du CAICT), Apple doit faire face à une forte concurrence dans le segment haut de gamme. Cette campagne promotionnelle vise à regagner des parts de marché et à séduire les consommateurs chinois.

Selon les analystes de Jefferies, l'augmentation des ventes cette année est principalement due à la hausse des ventes de Huawei avec des pourcentages élevés à un chiffre, tandis que les volumes de vente des smartphones basés sur Android sont restés inchangés et que les volumes de vente des iPhones ont connu une forte baisse à deux chiffres. Vivo détient désormais la plus grande part de marché depuis le début de l'année, suivi par Huawei et Honor, l'iPhone occupant la quatrième place.

Ces informations ont été également confirmées par Contrepoint Research avec des livraisons d'iPhone qui se sont effondrées de 19% au premier trimestre 2024.