04 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Apple : entre succès et manque d'innovation

Lors d'une conférence sur les résultats du quatrième trimestre, Tim Cook, PDG d'Apple, a répondu à une question sur les innovations à venir pour l'iPhone. Fidèle à sa discrétion habituelle, il a toutefois affirmé : « De nombreuses nouveautés sont à venir », avant d'ajouter : « Je n’ai jamais été aussi optimiste quant à notre gamme de produits. » Une annonce qui ne surprend guère, compte tenu du succès des appareils de la marque et des 391 milliards de dollars de chiffre d'affaires déclarés en 2024.

Vers un iPhone 17 Air ultra-fin ?

Selon le site MacRumors, les innovations en matière de design mentionnées par Tim Cook pourraient faire référence à un iPhone 17 Air. D'après plusieurs rumeurs, Apple travaillerait sur un modèle ultra-fin qui remplacerait la version "Plus", dont les ventes sont jugées décevantes. L'appareil pourrait avoir une épaisseur comprise entre 5 et 6 mm, le rendant ainsi l’iPhone le plus fin jamais conçu par la marque.

Ce pari sur la finesse n'est pas anodin. Apple a déjà prouvé son savoir-faire avec ses iPad et MacBook. Toutefois, un smartphone extrêmement fin pose plusieurs questions : la robustesse de l'appareil, l'autonomie de la batterie et la puissance embarquée. Si Apple souhaite maintenir un design premium tout en réduisant l’épaisseur, des compromis seront inévitables, notamment sur la batterie et les capteurs photo. Il est donc possible que ce modèle se positionne en dessous des versions Pro en termes de performances.

Une stratégie inspirée du marché des iPad ?

Lors de cette conférence, Tim Cook a aussi révélé que la hausse de 15 % des ventes d’iPad était principalement due aux modèles Air et standard, et non à l’iPad Pro M4. Ce constat pourrait influencer la stratégie d'Apple pour l’iPhone 17 Air en propoant un design sophistiqué mais plus abordable que les modèles Pro, afin d’attirer un public plus large.

Un iPhone en manque d'innovation ?

Depuis l’iPhone X et la disparition du bouton Home en 2017, les évolutions des smartphones Apple sont surtout esthétiques et fonctionnelles sans être révolutionnaires. Le Dynamic Island ou encore l’introduction de l’USB-C ont apporté des améliorations, mais sans transformer fondamentalement l’expérience utilisateur.

Si l’on en croit certains analystes, l’avenir des smartphones ne repose plus seulement sur le design, mais sur l’intégration de l'intelligence artificielle. Apple a déjà timidement adopté cette technologie, mais reste en retrait face à Google et Microsoft. D'autres estiment que l'avenir de la marque pourrait être ailleurs, avec des appareils comme le casque Vision Pro ou des lunettes de réalité augmentée. Mais cette transition prendra du temps.

En attendant, Apple semble convaincu que l’iPhone a encore de belles années devant lui. Le futur modèle ultra-fin, s’il voit le jour, pourrait bien marquer un tournant dans la stratégie de la marque. Mais suffira-t-il à convaincre les utilisateurs en quête d'une vraie révolution ?