28 avril 2021 à 07h08 par Philippe

Apple et Samsung dominent le marché des smartphones reconditionnés en France

Le marché du reconditionné a le vent en poupe en France. Près de deux millions de smartphones reconditionnés ont été vendus en France en 2020.

Selon les chiffres ReBuy, spécialiste des produits électroniques reconditionnés, Apple a pris la première place de ses ventes de reconditionnés. Les modèles principalement sollicités sont : l'iPhone 11, l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone 12.

Du côté d'Android, la majorité des ventes de reconditionnés sont portées par les Samsung Galaxy S9, le Samsung Galaxy S8 et le Samsung Galaxy A5. Parmi eux, un milieu de gamme, le Samsung Galaxy A5, disposant de fonctionnalités aussi intéressantes que ses ainées et un rapport qualité/prix attrayant. La marque Huawei apparait timidement sur le marché des ventes de reconditionnés avec le smartphone Huawei P40 Pro. Pour cause : toutes les applications les plus couramment utilisées par les consommateurs français ne sont pas disponibles via une plateforme unifiée de téléchargement. Un obstacle de poids malgré un téléphone aux spécificités techniques haut de gamme.

Les appareils reconditionnés affichent généralement des prix d'environ 30 % de moins en moyenne par rapport aux produits neufs. La différence de prix dépendra des smartphones reconditionnés évoluent donc en fonction de l'état général de l'appareil et du degré de réparation et changements de pièces effectuées. Les smartphones sont collectés puis sont soumis à un contrôle technique avancé. Les smartphones sont testés sur plus de 49 points de contrôle. Si le smartphone ne valide pas un point, celui-ci est réparé puis de nouveau testé afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil à sa vente.

Les nouvelles sorties de smartphones représentent également des moments opportuns pour songer à l'achat d'un nouveau téléphone. En effet, l'arrivée d'un nouveau modèle sur le marché entraine la baisse des précédents modèles, augmentant donc les réductions sur les sites de reconditionnés, même pour les produits remis à neuf.

Au niveau européen, les iPhone reconditionnés constituent également les appareils les plus primés chez reBuy par les consommateurs. Seule exception aux Pays-Bas, où les Samsung Galaxy occupent la tête du classement, suivi de l'iPhone X.