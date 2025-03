24 mars 2025 à 06h36 par La rédaction

Apple face à une plainte collective pour publicité mensongère sur Siri et son IA

Apple se retrouve au cœur d'une controverse judiciaire majeure. Le géant de la technologie est visé par une plainte collective déposée au tribunal fédéral de San Jose, en Californie. En cause : des accusations de publicité mensongère liées à la présentation de ses avancées en intelligence artificielle, plus précisément la nouvelle version de son assistant vocal, Siri.

Une intelligence artificielle absente de l’iPhone 16

Lors de sa conférence annuelle en juin 2024, Apple avait présenté en grande pompe "Apple Intelligence", un ensemble d’innovations destinées à renforcer Siri et à positionner la marque face à la concurrence d’OpenAI, Google et Meta. Cette nouvelle version de Siri était censée offrir une expérience utilisateur inégalée, grâce à une meilleure compréhension et un traitement plus naturel des requêtes.

Cependant, plusieurs mois après cette annonce, aucune de ces améliorations n'est disponible sur l'iPhone 16. Des consommateurs ayant acheté le smartphone dans l'attente de ces nouvelles fonctionnalités se sont estimés trompés. Selon les plaignants, Apple aurait exagéré les capacités de son IA pour inciter les consommateurs à l’achat.

Des promesses non tenues et des conséquences judiciaires

La plainte dénonce une campagne de communication jugée trompeuse. Les avocats des plaignants affirment qu’Apple a vendu ses produits en s’appuyant sur des promesses qui n’ont pas été tenues. "Contrairement aux allégations d'Apple concernant les capacités d'IA avancées, les produits offraient une version considérablement limitée, voire totalement absente de l'intelligence Apple", peut-on lire dans la plainte. De plus, la défense des consommateurs argue que la firme de Cupertino a sciemment induit en erreur les utilisateurs, en leur laissant croire qu’ils achetaient un appareil plus performant qu'il ne l'est en réalité.

Des tensions internes chez Apple

En interne, la situation est tout aussi complexe. Bloomberg rapporte que des retards dans le développement d’Apple Intelligence auraient conduit à une réorganisation des équipes. Mike Rockwell, auparavant en charge du Vision Pro, a été nommé responsable de Siri, remplaçant ainsi John Giannandrea, dont Tim Cook aurait perdu confiance. Ce dernier conserve toutefois un rôle dans la recherche en intelligence artificielle.

Apple semble donc être en pleine restructuration pour tenter de rattraper son retard dans le domaine de l’IA. Toutefois, cette affaire risque de ternir son image et d’affaiblir la confiance des consommateurs dans ses innovations.

Vers un procès ou un accord financier ?

Si ce type d'accusation n'est pas une première dans le secteur technologique, la majorité des litiges similaires se résolvent généralement par un accord entre la société et les plaignants, sans aller jusqu'au procès. Apple choisira-t-il de négocier une compensation financière ou de se battre devant la justice pour défendre ses pratiques commerciales ?

Une chose est certaine : cette affaire pourrait pousser la marque à revoir sa stratégie de communication et à se montrer plus prudente quant aux promesses faites lors de ses futurs lancements de produits.