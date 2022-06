08 juin 2022 à 07h34 par Philippe

Apple IOS 16 : voici les nouveautés à retenir

Le 6 juin dernier, Apple a profité de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs pour dévoiler iOS 16 qui arrivera à l'automne sur iPhone. L'accent a été mis sur la personnalisation ; Les utilisateurs pourront personnaliser leur écran verrouillé, conserver leurs photos de famille dans la Photothèque partagée iCloud, rappeler des messages envoyés, programmer des mails et profiter des fonctionnalités Texte en direct et Recherche visuelle.

Une nouvelle expérience personnalisée de l'écran verrouillé

L'écran verrouillé d'iOS 16 devient plus personnel et plus pratique. Grâce à son nouvel effet multicouche, il est possible de mettre en valeur les sujets de leur photo en les faisant passer devant l'heure sur l'écran verrouillé. L'apparence de la date et de l'heure peut être modifiée pour arborer différents styles et des couleurs variées.

L'écran verrouillé comporte des widgets inspirés des complications de l'Apple Watch qui fournissent des informations tels que les évènements enregistrés dans le calendrier, la météo, le niveau de la batterie, les alarmes, les fuseaux horaires, la progression des anneaux Activité.

La nouvelle galerie de l'écran verrouillé comporte une gamme d'options pour trouver de l'inspiration, par exemple les collections Apple avec Pride et Unity pour célébrer des évènements culturels uniques, un fond d'écran Météo pour connaître les conditions météorologiques en direct et suivre leur évolution, et un fond d'écran Astronomie illustrant la Terre, la lune et le système solaire. Les utilisateurs peuvent créer des écrans verrouillés avec leurs emoji favoris et les combinaisons de couleurs de leur choix. Plusieurs écrans verrouillés peuvent être sauvegardés, ce qui permet de passer d'un affichage à un autre en un seul geste.

La nouvelle fonctionnalité Activités en direct aide les utilisateurs à suivre en temps réel les informations qui les intéressent directement depuis l'écran verrouillé, comme une rencontre sportive, les statistiques d'un entraînement en cours, ou encore des informations relatives à un covoiturage ou à une commande passée auprès d'un service de livraison de repas.

Les notifications ont été repensées et se déroulent maintenant depuis le bas de l'écran, offrant une vue plus dégagée de l'écran verrouillé.

Trouver l'équilibre avec Concentration

La fonctionnalité Concentration devient plus simple à configurer, et peut désormais être connectée à l'écran verrouillé, donnant la possibilité de lier un fond d'écran et des widgets d'écran verrouillé à une configuration Concentration spécifique. Pour activer une configuration Concentration, il suffit de balayer jusqu'à l'écran verrouillé correspondant. Avec les filtres de concentration, Apple donne la possibilité de choisir d'afficher uniquement des contenus définis dans Concentration dans les apps comme Calendrier, Mail, Messages et Safari, pour trouver un meilleur équilibre.

La Photothèque partagée iCloud : toutes les photos au même endroit

Avec la Photothèque partagée iCloud, les familles disposent d'un nouveau moyen pour partager des photos vers une bibliothèque iCloud distincte pouvant accueillir un maximum de six membres autorisés à contribuer au contenu ou juste à en profiter. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes depuis une photothèque personnelle, ou bien partager des photos associées à une date ou contenant des personnes spécifiques. Le nouveau bouton de l'app Appareil photo permet aussi d'envoyer automatiquement des photos vers la photothèque partagée. En outre, les membres de la photothèque partagée bénéficieront de suggestions intelligentes les invitant à partager les photos dans lesquelles figurent les autres membres du groupe. Toutes les personnes ajoutées à la photothèque partagée peuvent y accéder pour ajouter, supprimer, modifier ou enregistrer dans leurs favoris les photos et les vidéos, qui figureront dans les sections Souvenirs et Photos recommandées de tous les membres de la famille.

Mises à jour apportées à Messages

Il est désormais possible de modifier ou de rappeler des messages, de récupérer des messages récemment supprimés et de marquer des conversations comme non lues pour y revenir ultérieurement2. En outre, SharePlay est désormais intégré à Messages, ce qui permet de profiter de contenus synchronisés, par exemple des films et des morceaux de musique, et de partager les commandes de lecture tout en discutant dans Messages.

De nouveaux outils pour Mail

Il est désormais possible de planifier l'envoi de leurs mails, et disposent de quelques secondes pour annuler l'envoi d'un mail avant qu'il n'atteigne la boîte de réception du destinataire. Mail détecte aussi les omissions dans les messages, par exemple les pièces jointes manquantes, et les signale. La fonctionnalité Remind Later peut, quant à elle, mettre en avant un message à une date et à une heure donnée, et les suggestions Follow Up proposent des rappels automatiques de suivi de conversations lorsqu'un mail reste sans réponse un certain temps.

Des améliorations pour les fonctionnalités Texte en direct et Recherche visuelle

Texte en direct permet de détecter le texte dans les images, et étend désormais ses capacités à la vidéo. Les propriétaires d'un appareil iOS peuvent désormais mettre une vidéo en pause à n'importe quel moment pour interagir avec le texte. Par ailleurs, Texte en direct offre maintenant la possibilité de convertir des devises et de traduire du texte rapidement, entre autres.

Recherche visuelle se dote d'une nouvelle fonctionnalité qui permet aux personnes qui l'utilisent de maintenir le doigt appuyé sur le sujet d'une image pour le détacher de son arrière-plan et le placer dans une autre app, par exemple Messages. La Recherche visuelle perfectionne ses capacités de reconnaissance afin d'identifier les oiseaux, les insectes, ou encore les statues.