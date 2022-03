23 mars 2022 à 02h39 par Philippe

Apple iPad Air : une nouvelle tablette 5G boostée par la puce M1

A l'instar des dernières versions de l'iPad Pro, du MacBook Air et des MacBook Pro, cette nouvelle tablette d'Apple est dotée de la puce M1. Par contre, son design et l'écran de 10,9 pouces restent inchangés par rapport à l'iPad Air 2020.

Disponible dans une nouvelle gamme de coloris, l'iPad Air intègre en outre la nouvelle caméra avant ultra grand-angle avec Cadre Centré, un port USB-C avec des vitesses de transfert deux fois plus rapides, et la connectivité 5G sur les modèles cellulaires.

La puce M1 intégrée à l'iPad Air dispose d'un CPU 8 cœurs qui améliore les performances jusqu'à 60 % et son GPU 8 cœurs offre des performances graphiques 2 fois supérieures à celles du modèle précédent.

Une caméra avant ultra grand angle 12 Mpx avec Cadre centré

La caméra avant ultra grand angle 12 Mpx avec Cadre centré garde automatiquement le sujet dans le cadre lorsqu'il se déplace. Quand le sujet est rejoint par d'autres personnes, l'objectif les détecte et dézoome pour les intégrer à la conversation. La caméra arrière grand-angle 12 Mpx permet de prendre des photos et des vidéos 4K.

Une connectivité avancée et la 5G

Grâce à sa connectivité 5G, l'iPad Air peut atteindre 3,5 Gbit/s. La tablette est compatible eSIM et Wi-Fi 6. Le port USB-C est maintenant deux fois plus rapide que celui de la génération précédente, avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 10 Gbit/s. Le port permet de connecter l'iPad Air à des accessoires, comme des appareils photo, des périphériques de stockage externes et des moniteurs 6K.

Un design tout écran avec l'écran Liquid Retina et Touch ID

Le nouvel iPad Air se décline dans une gamme de coloris : gris sidéral, lumière stellaire, rose, mauve et une nouvelle teinte de bleu. La tablette affiche 3,8 millions de pixels et sa luminosité est de 500 nits. L''écran Liquid Retina est 10,9 pouces. Touch ID est désormais directement intégré au bouton supérieur de l'iPad Air.

Le modèle Wi-Fi de l'iPad Air est vendu à partir de 699 € et le modèle Wi-Fi + Cellular est à partir de 869 €. Le nouvel iPad Air avec 64 Go ou 256 Go est disponible en gris sidéral, lumière stellaire, rose, mauve et bleu.