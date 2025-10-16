16 octobre 2025 à 05h54 par La rédaction | 16 octobre 2025 à 08h15

Apple iPad Pro M5 : la tablette se réinvente sous le signe de la puissance et de l'intelligence artificielle

Apple franchit une nouvelle étape dans l’évolution de sa tablette haut de gamme. Le nouvel iPad Pro M5, disponible en versions 11 et 13 pouces, promet un bond technologique majeur grâce à sa nouvelle puce Apple Silicon M5. Conçue pour booster les performances générales et surtout les capacités d’intelligence artificielle, cette génération s’adresse autant aux professionnels exigeants qu’aux créatifs à la recherche d’un outil de travail mobile.

Une nouvelle puce taillée pour l’IA

Cœur névralgique de cette nouvelle génération, la puce Apple M5 symbolise la montée en puissance d’Apple dans l’ère de l’intelligence artificielle. Gravée en 3 nm, elle embarque un CPU à 10 cœurs (quatre de performance et six à haute efficacité énergétique) et un GPU 10 cœurs intégrant désormais un accélérateur neuronal dans chaque unité graphique — une première chez Apple. Résultat : des performances d’IA jusqu’à 3,5 fois supérieures à celles du modèle M4, et des gains spectaculaires face aux anciennes générations.

Pour Apple, ce n’est plus seulement une question de puissance brute : le M5 a été conçu « pour l’IA ». Dans la pratique, cela se traduit par des tâches accélérées dans les applications de création et de production. Le traitement des images via l’IA, le masquage vidéo intelligent dans DaVinci Resolve, ou la génération de visuels dans Draw Things, profitent directement de ce nouveau moteur neuronal. Les performances de rendu 3D explosent également, avec des temps de calcul jusqu’à 6,7 fois plus rapides que sur l’iPad Pro M1 et 1,5 fois plus rapides que sur le modèle M4.

Des performances CPU et GPU en nette hausse

Au-delà de l’IA, la puce M5 renforce sensiblement les performances générales. Son moteur de ray tracing de troisième génération améliore le réalisme des jeux et des rendus 3D, tandis que le CPU le plus rapide du monde, selon Apple, vise les professionnels les plus exigeants. Les gains sont tangibles : sur Final Cut Pro, le transcodage vidéo est jusqu’à six fois plus rapide que sur un iPad Pro M1.

Le nouvel iPad Pro devient ainsi une véritable station de travail mobile capable de gérer des workflows lourds : édition vidéo, conception architecturale, modélisation 3D ou graphisme vectoriel. L’optimisation énergétique du Neural Engine permet par ailleurs d’exploiter l’IA embarquée sans sacrifier l’autonomie.

Une mémoire et un stockage dopés pour plus de fluidité

Apple a également revu la gestion de la mémoire et du stockage. La bande passante de la mémoire unifiée grimpe à 150 Go/s, soit 30 % de mieux que la génération précédente. Les modèles de 256 et 512 Go disposent désormais de 12 Go de mémoire unifiée par défaut, ce qui rend le multitâche plus fluide et renforce la réactivité de l’ensemble du système.

Les vitesses de lecture et d’écriture du stockage interne ont doublé, ce qui profite aux transferts de fichiers lourds et au travail sur des projets complexes. L’ensemble est soutenu par iPadOS 26, qui introduit un système de gestion des fenêtres plus fluide et des outils d’IA intégrés à Apple Intelligence, optimisant encore la productivité.

Une connectivité de nouvelle génération

Autre nouveauté majeure : l’arrivée des puces C1X et N1, conçues par Apple.

La puce N1 gère la connectivité sans fil et apporte la compatibilité Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, assurant une connexion plus stable et rapide, notamment pour le partage de fichiers via AirDrop ou la fonction de partage de connexion.

Le modem cellulaire C1X, présent sur les modèles 5G, augmente les débits de données de 50 % tout en réduisant la consommation énergétique de 30 %.

Les modèles cellulaires profitent également d’un GPS amélioré et de la gestion de l’eSIM, permettant d’activer rapidement un forfait sans passer par une carte physique. Ces avancées positionnent l’iPad Pro comme une tablette réellement mobile, capable d’accompagner les professionnels sur le terrain sans compromis de performance.

Un design toujours plus fin, un écran toujours plus impressionnant

L’iPad Pro M5 conserve les dimensions et l’élégance emblématiques de la gamme, tout en devenant plus fin que jamais : 5,3 mm pour le modèle 11 pouces et seulement 5,1 mm pour la version 13 pouces.

Côté écran, on retrouve le superbe Ultra Retina XDR, basé sur une technologie OLED tandem offrant un contraste quasi infini et une luminosité pouvant atteindre 1 600 nits en HDR. Pour les professionnels de l’image, Apple propose une option de verre nano-texturé, réduisant les reflets sans compromettre la précision des couleurs.

Autre nouveauté discrète mais notable : la compatibilité des moniteurs externes jusqu’à 120 Hz, contre 60 Hz auparavant, ainsi qu’une synchronisation adaptative assurant une latence minimale. Les monteurs vidéo et les joueurs exigeants apprécieront cette fluidité accrue.

iPadOS 26 et Apple Intelligence : le duo gagnant

L’arrivée d’iPadOS 26 renforce la cohérence de l’écosystème Apple. Outre un multitâche revu, le système d’exploitation intègre des outils d’Apple Intelligence, la suite d’IA générative de la marque, qui permet notamment la création d’images dans Image Playground ou la rédaction assistée dans les applications natives. L’iPad Pro devient ainsi un véritable hub de productivité et de créativité, au croisement de la puissance matérielle et logicielle.

Prix et disponibilité

Le nouvel iPad Pro M5 est disponible en précommande dès aujourd’hui, pour une commercialisation à partir du 22 octobre 2025.

iPad Pro M5 11 pouces : à partir de 1 119 € (Wi-Fi) et 1 369 € (Wi-Fi + Cellular)

: à partir de 1 119 € (Wi-Fi) et 1 369 € (Wi-Fi + Cellular) iPad Pro M5 13 pouces : à partir de 1 469 € (Wi-Fi) et 1 719 € (Wi-Fi + Cellular)

Les accessoires suivent le même calendrier :

Apple Pencil Pro (USB-C) : 129 €

(USB-C) : 129 € Apple Pencil (USB-C) : 79 €

(USB-C) : 79 € Magic Keyboard : 349 € (11 pouces) / 399 € (13 pouces)

Des tarifs réduits sont proposés dans le cadre du programme Éducation, avec des remises pouvant atteindre 150 € selon les modèles.