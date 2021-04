30 avril 2021 à 08h21 par Philippe

Apple lance Airtag : un traqueur qui permet de retrouver un objet depuis l'application Localiser

L'AirTag vient de faire son arrivée au sein de la gamme de produits d'Apple. Ce petit traqueur est une balise de détection Bluetooth qui s'accroche à n'importe quel objet afin de le retrouver depuis l'application Localiser. Accroché à un sac à main, à des clés, à un sac à dos, ou à d'autres objets, l'AirTag permet de retrouver un objet perdu, tout en sécurisant et anonymisant les données de localisation à l'aide d'un chiffrement de bout en bout.

Au design circulaire, il est en acier inoxydable poli gravé. Il est résistant à l'eau et à la poussière conformément à la norme IP672. Un haut-parleur intégré émet des sons pour permettre de repérer l'AirTag. Une trappe amovible permet de remplacer la pile très facilement, Apple promet une autonomie de plus d'un an avec une pile standard. L'AirTag bénéficie de la même configuration que les AirPods : il suffit d'approcher l'AirTag de l'iPhone pour qu'il s'y connecte. Vous pouvez affecter un AirTag à un objet, lui donner un nom par défaut, comme " Clés " ou " Veste ", ou lui donner un nom personnalisé.

Il est possible de personnaliser l'AirTag grâce à la gravure gratuite d'un texte ou d'emoji choisis parmi les 31 proposés, en effectuant leur achat sur le site d'Apple ou dans l'app Apple Store. L'AirTag peut être glissé seul dans un sac ou une poche, ou associé à un éventail d'accessoires AirTag conçus par Apple.

Une fois l'AirTag configuré, il apparaît dans le nouvel onglet Objets de l'app Localiser, où son dernier emplacement connu ou son emplacement actuel est affiché sur une carte. Lorsqu'un objet égaré est à portée de Bluetooth, l'app Localiser permet de déclencher un son sur l'AirTag pour permettre de le repérer. Les utilisateurs peuvent également demander à Siri de rechercher un objet, et l'AirTag émet alors automatiquement un son s'il est à proximité.

Chaque AirTag embarque la puce U1 conçue par Apple qui exploite la technologie Ultra Wideband pour offrir une fonction de Localisation sur l'iPhone 11 et l'iPhone 12. Cette technologie permet de déterminer plus précisément la distance et la position d'un AirTag égaré à proximité. La fonction de Localisation précise agrège des données de l'appareil photo, d'ARKit, de l'accéléromètre et du gyroscope, et elle guide l'utilisateur jusqu'à l'AirTag à l'aide de signaux sonores, haptiques et visuels.

Si l'AirTag est égaré et n'est pas à portée du Bluetooth, le réseau Localiser peut le retrouver en détectant les signaux Bluetooth d'un AirTag perdu, afin de communiquer sa position à son propriétaire.

Les utilisateurs peuvent également placer l'AirTag en Mode perdu, et recevoir une notification s'il est à proximité ou s'il a été repéré par le réseau Localiser. Une personne qui trouverait un AirTag perdu peut le rapprocher de son iPhone ou de tout appareil compatible NFC et se voir redirigée vers un site web qui affichera les coordonnées du propriétaire, si elles ont été renseignées au préalable.

L'AirTag prend en charge les fonctions d'accessibilité intégrées à iOS. La fonction de Localisation précise peut par exemple exploiter VoiceOver pour diriger les personnes aveugles ou malvoyantes vers leur AirTag, à l'aide d'instructions comme " L'AirTag est à 3 mètres sur votre gauche ".

L'AirTag est disponible à l'unité à 35 € ou à 119 € par pack de quatre.