06 avril 2021 à 06h41 par Philippe | 27 avril 2021 à 09h19

Apple lance son nouvel iPad Pro doté de la puce M1 et d'une connectivité 5G

Apple vient de dévoiler le nouvel iPad Pro doté de sa puce M1 qui se distingue par sa connectivité 5G et son écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces sous iPadOS 14.5.

Le CPU 8 cœurs de la nouvelle puce M1 intègre des performances jusqu'à 50 % plus rapides que la puce A12Z Bionic ainsi que des performances graphiques jusqu'à 40 % plus rapides. L'association des performances CPU et graphiques de l'iPad Pro améliore donc ses performances, le tout complété par les technologies Neural Engine 16 cœurs de nouvelle génération signé Apple, le processeur de signal d'image avancé (ISP), l'architecture de mémoire unifiée à large bande passante avec jusqu'à 16 Go de mémoire et une capacité de stockage pouvant atteindre 2 To.

L’écran du 11 pouces ne reçoit pas d'évolution. Par contre, l’iPad 11 Pro 12,9 pouce est conçu avec une dalle Mini-LED appelée par Apple “Retina Display XDR” qui répartit plus de 10 000 LED au dos de l'écran, l'écran Liquid Retina XDR offre jusqu'à 1 000 nits de luminosité en plein écran, avec des pointes à 1 600 nits et un contraste de 1 000 000:1. Ce nouvel écran Liquid Retina XDR intègre d'autres technologies également présentes sur l'iPad Pro 11 pouces, comme ProMotion, True Tone et la large gamme de couleurs P3.

L'iPad Pro est compatible 5G et peut d'atteindre des vitesses jusqu'à 4 Gbit/s. Il est également compatible avec les eSIM et profite des connexions Thunderbolt et USB 4, le port USB-C de l'iPad Pro. Le port Thunderbolt peut prendre en charge une connexion Ethernet jusqu'à 10 Gbit/s et permet de connecter un écosystème d'accessoires , comme un dispositif de stockage externe plus rapide ou des écrans externes de plus haute résolution, y compris le Pro Display XDR en pleine résolution 6K

La caméra TrueDepth de l'iPad Pro intègre à l'avant de l'appareil un nouvel objectif ultra grand-angle de 12 Mpx conçu spécialement pour iPad et destiné à la fonctionnalité Cadre centré pour les appels vidéo. Cadre centré tire parti du très grand champ de vision de ce nouvel objectif et des capacités d'apprentissage automatique de la puce M1 pour identifier la personne et la centrer dans le cadre. Si la personne se déplace, Cadre centré effectue automatiquement un panoramique pour qu'elle reste dans le champ. Si d'autres personnes se joignent à l'appel, la caméra les détecte et effectue progressivement un zoom arrière afin que tout le monde soit visible et prenne part à la conversation.

Prix et disponibilité

Les nouveaux iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces sont commercialisés en finition argent ou gris sidéral. L'iPad Pro est disponible dans des configurations de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To 3.

L'iPad Pro 11 pouces est proposé à 899 € pour le modèle Wi-Fi et à 1 069 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular. Quant à l'iPad Pro 12,9 pouces, il est proposé au prix de 1 219 € pour le modèle Wi-Fi et 1 389 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular.