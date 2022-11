02 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Apple lance son nouvel iPad Pro 11 et 12,9 pouces

Apple a dévoilé son nouvel iPad Pro avec deux nouvelles versions 11 et 12,9 pouces équipées de la puce M2. Parmi les nouveautés, on peut citer l'amélioration de survol avec l'Apple Pencil, la capture vidéo ProRes, une connectivité Wi-Fi 6E et l'arrivée d'iPadOS 16 qui est la quatrième et nouvelle version majeure du système d'exploitation pour les tablettes d'Apple.

Les performances sont améliorées, à la fois en CPU et en GPU sur ces nouvelles tablettes de 11 pouces et 12,9 pouces. La puce M2 intègre un CPU 8 cœurs ainsi qu'un GPU 10 cœurs. La puce M2 offre également 100 Go/s de bande passante mémoire unifiée, soit 50 % de plus que la puce M1, et prend en charge jusqu'à 16 Go de mémoire unifiée rapide, ce qui améliore l'efficacité du mode multitâche.

Pour le modèle 11 pouces, l'écran est un Liquid Retina Multi-Touch rétroéclairé LED de 11 pouces avec la technologie IPS. La résolution est de 2388 x 1668 pixels à 264 pixels par pouce avec technologie ProMotion. De son côté, l'iPad Pro 12,9 pouces dispose d'un écran Liquid Retina XDR Multi-Touch rétroéclairé mini-LED de 12,9 pouces avec la technologie IPS, couplé avec un système de rétroéclairage 2D avec 2 596 zones de gradation Full Array. Sa résolution est de 2732 x 2048 pixels à 264 pixels par pouce, avec la technologie ProMotion.

Apple Pencil

L'Apple Pencil est désormais détecté jusqu'à 12 mm au-dessus de l'écran, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser précisément l'endroit où la pointe va se poser. Les utilisateurs bénéficient aussi d'une meilleure précision pour le dessin et les illustrations. Avec la fonction Griffonner, par exemple, les champs de texte s'étendent automatiquement lorsque l'Apple Pencil se rapproche de l'écran, et l'écriture manuscrite se convertit plus rapidement en texte.

Les photos

Au niveau du capteur photos, on note deux objectifs Grand-angle (12 MP, ouverture ƒ/1,8) et Ultra grand-angle (10 MP, ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 125°). Un zoom optique arrière 2x ainsi qu'un zoom numérique jusqu'à 5x sont également intégrés. En ce qui concerne les vidéos, il est possible de réaliser des enregistrements vidéo 4K. La caméra TrueDepth embarque un Ultra grand-angle 12 MP, avec un champ de vision de 122°, une ouverture ƒ/2,4, ainsi qu'un Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur.

Une connectivité sans fil plus rapide

Le nouvel iPad Pro prend en charge les connexions Wi-Fi 6E. La vitesse de téléchargement peut atteindre 2,4 Gbit/s, soit deux fois plus rapide que la génération précédente. Les modèles Wi-Fi + Cellular équipés de la 5G (sub-6GHz et mmWave) sont désormais compatibles avec davantage de réseaux 5G à travers le monde.

iPadOS 16 inaugure de nouvelles fonctionnalités de productivité comme Stage Manager qui propose le multitâche en organisant automatiquement les apps et les fenêtres. D'ici la fin de l'année, Stage Manager permettra la prise en charge complète des écrans externes d'une résolution maximale de 6K. Les utilisateurs pourront ainsi aménager un espace de travail parfaitement optimisé et ouvrir jusqu'à quatre apps sur leur iPad et quatre autres sur l'écran externe.

Les apps dignes d'un ordinateur de bureau offrent de nouvelles possibilités optimisées pour l'écran de l'iPad Pro, notamment de nouveaux éléments et modes d'interaction comme les commandes Annuler et Rétablir uniformisées, une fonction de recherche et de remplacement repensée, un nouveau menu de documents, des barres d'outils personnalisables et la possibilité de modifier les extensions de fichier, d'afficher la taille des dossiers dans Fichiers.

Le mode Référence permet à l'iPad Pro 12,9 pouces avec écran Liquid Retina XDR de s'aligner sur les exigences colorimétriques de flux de tâches comme l'analyse et la validation, l'étalonnage des couleurs et le compositing, où la précision des couleurs et la cohérence de la qualité d'image sont indispensables. Cela permet aux professionnels, notamment aux photographes et aux vidéastes, de visualiser dans les moindres détails les retouches apportées à leurs photos et vidéos HDR, et aux cinéastes de voir un aperçu fidèle du profil de couleur qu'ils souhaitent appliquer à leur contenu, directement sur le plateau de tournage.

Prix et disponibilité

Les nouveaux modèles d'iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces sont disponibles en finitions argent et gris sidéral dans des configurations de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. L'iPad Pro 11 pouces est proposé à partir de 1 069 € pour le modèle Wi-Fi et de 1 269 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular. L'iPad Pro 12,9 pouces est commercialisé à partir de 1 469 € pour le modèle Wi-Fi et de 1 669 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular.