29 avril 2021 à 07h28 par Philippe

Apple : la mise à jour iOs 14.5 fait le plein de nouveautés

Apple vient de publier la toute dernière mise à jour de son système d'exploitation mobile. Cette version majeure 14.5 ne se contente pas de déployer des correctifs de sécurité ; Elle apporte son lot de nouveautés importantes, comprenant un système anti-tracking et une astuce pour déverrouiller son iPhone plus facilement avec le port d'un masque.

En effet, la plus grosse nouveauté d'iOS 14.5 concerne l'Application Tracking Transparency (ATT), qui est la nouvelle plate-forme imposant aux développeurs de demander aux utilisateurs d'un iPhone son autorisation pour être pisté dans les applications et en ligne.

L'assistant personnel Siri d'Apple n'est plus par défaut sous la forme d'une voix féminine. Il est possible de choisir entre deux voix. De plus, l'assistant personnel peut annoncer les appels entrants (comme les messages) tout en donnant la possibilité d'accepter ou de refuser l'appel. Siri est désormais capable d'initier un appel avec plusieurs destinataires via FaceTime ou un groupe d'utilisateurs depuis Messages. Vous pouvez aussi demander à Siri d'appeler un contact d'urgence en cas de problème. L'assistant vocal peut directement appeler les contacts indiqués dans la fiche médicale.

Avec iOS 14.5, Apple propose également une solution alternative destinée aux possesseurs de l'Apple Watch permettant d'utiliser FaceID, même avec un masque et de déverrouiller son smartphone. Dès que le scan du visage est effectué et le masque identifié, iOS 14.5 interroge l'Apple Watch pour confirmer le déverrouillage. Afin d'effectuer cette tâche, il faut que la montre soit elle-même déverrouillée et à une distance très proche de l'iPhone. Si les deux appareils sont par la suite éloignés, le smartphone se verrouille automatiquement par sécurité.

Au travers de ces nouveautés, Apple a également ajouté 200 nouvelles variations de ses emojis représentant des humains ou des couples afin d'ajouter dans leurs messages des emojis qui leur correspondent.

L'application de Rappels est complétée de deux nouveautés. La première concerne la présence d'un menu en haut à droite de l'application permettant de trier les listes de tâches.

Par ailleurs, le support les AirTags qui seront disponibles à partir du 30 avril, est assuré par cette mise à jour 14.5.

Si la mise à jour ne vous a pas encore été proposée automatiquement, elle est disponible en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle afin de déclencher le téléchargement et l'installation.