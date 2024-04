22 avril 2024 à 08h41 par La rédaction

Apple contraint d'ouvrir sa puce NFC aux concurrents en Europe : fin du monopole sur les paiements mobiles avec Apple Pay

D'après Reuters, la Commission européenne devrait valider le mois prochain la proposition d'Apple d'ouvrir l'accès à la puce NFC de l'iPhone aux concurrents sur le marché des paiements mobiles.

Face à une enquête pour abus de position dominante concernant Apple Pay, la firme de Cupertino avait proposé en décembre dernier d'ouvrir son système aux acteurs tiers au sein de l'Union européenne.

Cette ouverture devrait se concrétiser par la mise à disposition d'interfaces de programmation (API) permettant aux développeurs d'intégrer la fonctionnalité NFC à leurs propres applications de paiement mobile.

Les engagements d'Apple

Afin d'apaiser les inquiétudes concernant sa position dominante sur le marché des paiements mobiles, Apple a présenté en janvier des engagements précisant que l'ouverture de sa puce NFC aux acteurs tiers se limiterait aux applications de paiement et aux portefeuilles numériques. Cette mesure n'affecterait pas les autres utilisations de la technologie NFC, telles que les titres de transport, les badges d'accès, les clés de voiture ou les cartes de fidélité.

Les services de paiement rivaux d'Apple Pay peuvent enfin se réjouir. Cette décision fait suite à une enquête de plusieurs mois, au cours de laquelle le régulateur européen a estimé que le monopole d'Apple sur la NFC était anticoncurrentiel.

Conséquences pour les utilisateurs

Cette décision permettra à la concurrence d'Apple Pay de se développer et de proposer des options de paiement plus variées aux utilisateurs européens. Apple Pay ne sera donc plus le seul service de paiement sans contact disponible sur iPhone.

Les fournisseurs tiers de services de paiement pourront accéder à la puce NFC des iPhone, mais devront conclure un accord de licence avec Apple. Cet accord devra respecter des critères équitables, objectifs, transparents et non discriminatoires. Des experts indépendants pourront examiner les décisions d'Apple refusant l'accès à la NFC. Les utilisateurs pourront également choisir leur application de paiement par défaut.

En pratique, cela signifie que les utilisateurs pourront payer avec l'application de leur banque ou de leur fournisseur de services de paiement préféré, en double-cliquant sur le bouton d'allumage de leur iPhone.

Pour éviter une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires mondial, Apple a accepté d'ouvrir la puce NFC de ses iPhone aux applications de paiement de tiers. Cette ouverture s'appliquera à l'ensemble des entreprises de l'Espace économique européen (regroupant les 27 pays de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein), et à tous les utilisateurs d'iOS enregistrés.

Cette décision est historique, car elle marque la fin du monopole d'Apple sur les paiements mobiles en Europe. Elle devrait permettre à la concurrence de se développer et de proposer des options de paiement plus variées aux utilisateurs européens.

Le calendrier dépendra de la réactivité d'Apple pour mettre en œuvre les modifications exigées et déployer les mises à jour requises. La technologie Tap to Pay, qui permet d'utiliser un iPhone comme terminal de paiement, est également incluse dans l'accord. Une fois en vigueur, le nouveau texte restera applicable pendant une décennie.