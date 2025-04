09 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

Apple Pay, Google Pay, wallets… Les Français adoptent massivement le paiement mobile

Pour la 5ème année consécutive, Lyf, fintech française de paiement et d'encaissement mobile, et OpinionWay ont demandé aux Français s'ils connaissaient, utilisaient et avaient l'intention d'utiliser à l'avenir les multiples services de paiement mobile désormais à leur disposition. Si l'année 2024 marquait déjà la hausse de l'usage des solutions de paiement digitales, la tendance se confirme et s'accélère cette année.

Une nouvelle hausse d'utilisation des services de paiement numérique

Sans contact, wallet digital1, cartes de fidélité dématérialisées, click and collect, commande et paiement à table, paiement entre amis, cagnottes… l'usage de ces solutions est désormais intégré dans le quotidien des Français. C'est ce que met en lumière l'étude réalisée en février 2025 par OpinionWay pour Lyf, auprès d'un échantillon représentatif de la population française.

Voici les principaux constats de la 5ème édition de ce baromètre annuel :

Le wallet digital connaît la plus forte hausse d'usage cette année, avec 4 points de plus qu'en 2024. 42% des Français déclarent cette année le connaître et l'utiliser, contre 38% l'année dernière. L'usage du wallet digital connaît la plus forte accélération de tous les services de paiement mobile : il a quasiment doublé en 4 ans (24% d'utilisation en 2021).

Ce sont les cartes de fidélité dématérialisées qui sont les plus utilisées cette année : 69% des Français déclarent les connaître et les utiliser, soit 3 points de plus qu'en 2024 et +13 points depuis 2021.

Le paiement mobile sans contact est adopté par la majorité des Français : il est connu et utilisé par 65% des sondés (+2 points vs 2024 ; +10 points vs 2023). Ce chiffre monte à 82% chez les 16-24 ans.

64% des Français ont désormais recours au click & collect (+1 point vs 2024 ; +11 points vs 2021).

L'usage de la commande et du paiement à table se stabilise cette année, avec 1 Français sur 2 qui déclare les connaître et les utiliser (= 2024 ; +11 points vs 2021).

Les intentions d'utilisation surpassent les usages actuels

72% des sondés entendent utiliser les cartes de fidélité dématérialisées à l'avenir (+2 points vs 2024 ; +12 points vs 2021), 68% le paiement mobile sans contact en magasin (+4 points), et 70% le click & collect (+3 points). La commande/paiement à table et le wallet digital connaissent aussi une hausse d'intention d'usage avec respectivement 59% et 51% d'adhésion (+4 points chacun).

Apple Pay et Google Pay, les nouveaux " deal breakers " du paiement

Pour cette édition 2025, Lyf et OpinionWay ont demandé aux Français de détailler leurs usages des moyens de paiements alternatifs que sont Apple Pay / Google Pay et les Titres-restaurants dématérialisés. Et les résultats sont forts.

Les Français utilisateurs d'Apple Pay et de Google Pay déclarent à 54% avoir déjà abandonné un achat en ligne parce qu'ils ne pouvaient pas le finaliser en payant avec Apple Pay/Google Pay, dont 22% " à de nombreuses reprises ".

Du côté des 16-24 ans le constat est encore plus net : abandon de panier à 65%, dont 29% " à de nombreuses reprises ".

Du côté des titres restaurants dématérialisés, 31% des salariés ou fonctionnaires sondés affirment quant à eux avoir déjà abandonné un achat en ligne ou au restaurant parce qu'ils ne pouvaient pas le finaliser en payant avec leurs " tickets resto ". Ils sont même 57% chez les 16-24 ans.

Les applications mobiles, nouveaux " must have " pour la grande distribution

Du côté du supermarché, les services digitaux sont aussi plébiscités. 67% des sondés déclarent utiliser l'application mobile de l'enseigne de grande distribution alimentaire dans laquelle ils font leurs courses principales. Sur cet item spécifique, on observe des écarts en fonction du genre : les Françaises sont 71% à utiliser ces apps (dont 37% fréquemment) contre 63% pour les hommes (dont 29% fréquemment).

Si ces applications leur servent aujourd'hui majoritairement à présenter leur carte de fidélité (61%), consulter leur solde " fidélité " (62%), consulter les catalogues de l'enseigne (47%) ou suivre leurs commandes, les Français ne souhaitent pas s'arrêter là. Parmi les utilisateurs des applications mobiles d'enseignes, 80% déclarent souhaiter payer en magasin avec cette application, bénéficier automatiquement de leurs avantages fidélité et y retrouver leurs tickets de caisse. Un chiffre qui monte à 85% pour les 25-34 ans et à 90% pour les 16-24 ans.